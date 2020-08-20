Всеобщая мобилизация: 27 стран против Белоруссии

Автор:

Сергей Латышев

Трагические события в Белоруссии в очередной раз продемонстрировали фундаментальный порок российской внешней политики. Это – ставка на принципиальное невмешательство "мягкой силой" во внутренние дела других стран, на основании чего Россия почему-то рассчитывает, что и те в ответ не будут вмешиваться таким образом в её внутренние дела. То, что всё это – глубочайшее заблуждение, понятно давно, как и то, что если Россия добровольно не явилась на игру со своими соперниками на этом поле, ей автоматически засчитывается поражение, и ей остаётся либо "заткнуться и отойти в сторону", молчаливо признав успех очередной "оранжевой революции" и свой геополитический провал, как, например, в Армении, или пытаться реагировать, как на Украине, навлекая на себя международные санкции и обвинения в "оккупации Крыма", "агрессии в Донбассе". В добавление к колоссальному экономическому ущербу от превращения захваченной с помощью "мирных протестующих" Западом очередной части бывшего СССР в прифронтовую зону, брандер, чтобы запалить коренную Россию.

Даже катастрофа на Украине, похоже, ничему не научила Москву, которая подошла вплотную к тому, чтобы столкнуться с той же самой дилеммой теперь уже в Белоруссии, являющейся, к тому же, частью Союзного государства. Выбор всё тот же:

или снова отойти в сторону с осознанием того, что следующий майдан будет уже в Москве, или всё-таки вмешаться – со всеми вытекающими и отсюда последствиями.

Запад рассчитывает на первое, посылая ободряющие сигналы своим "шестой" и "пятой" колоннам в России – дескать, потерпите ещё немного, скоро и до вас дойдёт очередь, – и страшно боится второго. Британская газета Guardian не скрывает, что главная цель назначенного на среду экстренного саммита Евросоюза – согласовать позицию в отношении Москвы и её возможного вмешательства в Белоруссии. Согласно Русской службе Би-би-си, "ещё неделю назад экстренная встреча казалась Брюсселю ненужной, но в минувшие выходные события начали развиваться слишком быстро", причём "особенно Евросоюз обеспокоен прямым обращением Лукашенко к Путину с просьбой спасти его режим".

Вмешиваться может только Запад, России – нельзя

Экстренный саммит ЕС в среду, который пройдёт в формате видеоконференции, грозит побить все рекорды западного лицемерия. Он состоится на фоне уже начавшегося процесса введения новых санкций против белорусских чиновников, мешающих проплаченным, обученным, манипулируемым извне и действующим в интересах Запада протестующим, представляющим меньшинство белорусского народа, снести нынешний режим. Чтобы помочь уже вставшему, похоже, на путь предательства окружению Александра Лукашенко вручить власть ставленникам Запада с целью сделать из Белоруссии новую Украину и нанести этим новый страшный удар по России.

Согласно главе Евросовета Шарлю Мишелю, лидеры 27 стран ЕС обсудят, какую поддержку они могут оказать Белоруссии. Речь, в частности, о фонде для жертв репрессий, финансировании проектов по поддержке плюрализма в СМИ, проведении консультаций о реформе милиции, расширении программ студенческого обмена с ЕС, а также о предоставлении упрощённого доступа на рынок труда Евросоюза для белорусов. Польша объявила о первоначальном выделении 13 миллионов долларов на стипендии белорусским учёным и финансирование "независимых СМИ". Власти Литвы заявляют, что уже выделенные 50 миллионов евро в фонд ЕС для жертв репрессий должны быть перенаправлены в обход государственных институтов на поддержку гражданского общества.

Глава Евросовета Шарль Мишель очень ловкий политик: в "успехе" экстренного саммита ЕС по Белоруссии в среду сомнений нет. Фото: Xinhua /Globallookpress

Как видим, все эти меры не имеют ничего общего с помощью Белоруссии как стране (этим давно занимается Россия, за что ей также давно перестали в Минске быть благодарны) – они направлены на подпитку и укрепление прозападной оппозиции в этой стране, установление контроля над информацией, превращение в свой послушный инструмент сил правопорядка и содержат приманку для широких слоёв населения – перспективу ездить в Европу на заработки.

При этом Мишель, прикрываясь "волей народа", который, дескать, имеет право самостоятельно определять своё будущее, заявил, имея в виду только Россию и Путина:

Постороннего вмешательства быть не должно.

Таким образом, Брюссель нагло вмешался во внутренние дела Белоруссии, свято веря, что имеет на это полное право. А за несколько дней до Мишеля это сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто пренебрёг демократическими ценностями или нарушил права человека в Белоруссии". Она выразила также "твёрдую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию".

"Евросоюз выступает заодно с народом Белоруссии", – заявил, со своей стороны, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европа показывает себя

Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют во имя уважения своих прав, свобод и суверенитета,

– написал в Twitter не собирающийся передавать власть и жестоко разгоняющий уже долгое время "жёлтых жилетов" президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал белорусских военных "не идти против собственного народа, применяя силу". Он заявил, что народ Белоруссии заслуживает солидарности и поддержки и что его восхищает мужество демонстрантов. Он призвал также президента Лукашенко к диалогу с протестующими. К своему французскому коллеге Макрону с подобными призывами Штайнмайер, разумеется, не обращался.

Власти Дании, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии также призвали к посредничеству ЕС между Лукашенко и оппозицией. Одна за другой западные страны заявляют о непризнании итогов белорусских выборов. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб сказал, что "мир с ужасом смотрит на насилие, которое белорусское руководство применяет для того, чтобы подавить мирные протесты, последовавшие за фальсифицированными выборами", и что Лондон "будет работать с международными партнёрами, чтобы ввести ограничительные меры против тех, кто несёт за это ответственность".

Протесты в Белоруссии проплачены, срежиссированы и уже приняли характер антироссийского майдана, что говорит о том, что часть истеблишмента их поддерживает. Фото: twitter.com/ilyapahomov / Globallookpress

Украина впервые в истории отозвала своего посла из Белоруссии. Не чуждый политики Папа Римский Франциск, обращаясь к "родной Беларуси" в своём традиционном воскресном обращении с балкона собора Святого Петра, заявил: "Я призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и прав".

Европейский парламент объявил действующего президента Белоруссии персоной нон грата в ЕС, заявив, что "достоверные сообщения" указывают на победу на выборах Светланы Тихановской:

Поэтому мы не признаём Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей.

Парламентарии также решительно осудили "аресты и ужасающие акты насилия и пыток, совершаемые против мирных демонстрантов", давление на СМИ, запугивание журналистов, отключение интернета, призвав немедленно освободить всех задержанных на акциях протеста, а также политических заключённых.

"Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость, а также всеми силами поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе", – говорится в документе, подписанном пятью фракциями Европарламента: Европейской народной партией (ЕНП), Прогрессивным альянсом социалистов и демократов, либеральной группой "Обновляя Европу", "зелёными", "Европейскими консерваторами и реформистами". Иными словами, вся Европа – от либералов до консерваторов – едина в том, чтобы навсегда оторвать Белоруссию от России.

И Америка тоже

Америка не отстаёт в этом от Европы. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии "ужасной", пообещав:

"Мы будем следить за ней очень пристально". Хотя до погромов с большим числом жертв, уже несколько месяцев сотрясающих США, белорусам ещё очень далеко.

Госсекретарь США Майк Помпео, недавно посещавший Минск и смотревший на Лукашенко глазами удава, подчеркнул, что целью США и ЕС должно быть стремление помочь белорусскому народу "обрести суверенитет и свободу", для чего необходимо помочь протестующим "всем, чем можем". Это было сказано в Польше, где Помпео находился с визитом, видимо, совершенно случайно совпавшим с обострением в Белоруссии, как, впрочем, и натовские манёвры в этой стране. Есть такая странная закономерность – НАТО всегда проводит военные игры поблизости от страны, где спецслужбы Запада с помощью местных предателей во власти и при участии специально взбудораженной давно известными технологиями молодёжи осуществляют очередную "оранжевую революцию" или переворот.

Госсекретарь США Майк Помпео недаром недавно приезжал в Минск. Фото: EPA/NIKOLAI PETROV/BELTA/POOL/ТАСС

Решительно настроена и Палата представителей Конгресса США: и демократы, и республиканцы в преддверии президентских выборов хотят заработать себе на России политические очки.

Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость ещё одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии,

– говорится, согласно ТАСС, в заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократа Элиота Энгела и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола.

Администрации Трампа предлагается в документе "продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключённых, осуждать чрезмерное применение насилия властями Белоруссии и защищать суверенное право Белоруссии определять своё собственное будущее".

Меркель на острие

На острие усилий Запада убедить Лукашенко отказаться от власти в пользу западных марионеток находится Германия, председательствующая в настоящее время в ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила в воскресенье по телефону с белорусским лидером Лукашенко, попытавшись, по словам последнего, "наклонить" его для переговоров с оппозицией. Увы, такие переговоры и без того ведутся, а отказ Лукашенко от принёсшего успех жёсткого подавления протестов первых трёх дней сменился проигрышной политикой задабривания оппонентов, вызванной, вероятно, угрозой серьёзных санкций или какими-то посулами. Поэтому на этот раз, судя по всему, речь шла уже просто о том, чтобы вручить власть ставленникам Запада, здесь и сейчас. О том же самом Меркель должна была говорить во вторник и с Путиным. По словам официального представителя германского правительства Штеффена Зайберта, Берлин требует от Минска, согласно Deutsche Welle, прекратить насилие против "мирных демонстрантов", "немедленно и безоговорочно" отпустить задержанных, наладить "национальный диалог" между правительством, оппозицией и обществом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сыграла зловещую роль в украинской катастрофе – и вот опять? Фото: Xinhua/Globallookpress

Почти все эти требования, фактически, Лукашенко выполнил, но проблему не решил, ибо смысл этих мер заключается в капитуляции, к которой Берлин пытается привлечь и Россию. Поэтому те же самые требования Зайберт повторил и после состоявшегося во вторник телефонного разговора Меркель с Путиным:

Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключённых и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.

На сайте Кремля читаем: Меркель сама позвонила Путину, они "обстоятельно рассмотрели ситуацию в Белоруссии, сложившуюся после президентских выборов". Президент России заявил о "неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса".

А ведь это именно то, чем Запад сейчас столь активно и дружно занимается, чтобы "наклонить" сначала Лукашенко, а потом Путина, обвиняя при этом Россию во вмешательстве в белорусские дела. Судя по тону этого сообщения, со своей задачей Меркель не справилась.

Батька берётся за ум?

Загнанный в угол, привыкший сидеть на двух стульях, но, кажется, ставший понимать, что это уже невозможно, что его окружение его предаёт, а Запад – обманет, Лукашенко, наконец, пошёл на поклон к Путину. 15 и 16 августа они дважды говорили по телефону. После этого президент Белоруссии заявил: оба лидера придерживаются "одного мнения" – "заварушка" вокруг Белоруссии неслучайна. В попытке сплотить белорусов вокруг себя Лукашенко теперь утверждает, что протесты внутри страны организованы, чтобы облегчить в неё вторжение извне:

Мы видим, что лязгают гусеницы. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия.

Уже после первого телефонного разговора с Путиным Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны заявил о договорённости, что Москва "при первом запросе" поможет обеспечить безопасность Белоруссии в случае внешней военной угрозы. На митинге в Минске в свою поддержку Лукашенко рассказал, что у границ Белоруссии происходит "наращивание военной мощи", упомянув в этой связи Польшу, Литву, Латвию и Украину...

После второго телефонного разговора Кремль сообщил: "Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности".

Странное опровержение НАТО и чего боится Литва

НАТО поспешило опровергнуть заявления Лукашенко, что танкам и самолётам альянса нужно 15 минут, чтобы достичь белорусской границы, и что в этих районах происходит наращивание войск. Но очень странным образом – эти войска... "не являются угрозой для какой-либо страны", они нужны исключительно для обороны и предназначены "для предотвращения конфликтов и сохранения мира". Сказав это, представитель НАТО потребовала от Минска уважать свободы граждан, включая право на мирный протест, как бы намекая: ребята, продержитесь ещё чуть-чуть, наши миротворцы скоро придут. Неудивительно, что белорусская армия стягивается сейчас к западным границам.

Это обстоятельство – вкупе с желанием набить себе цену в свете просьбы белорусского президента к России о поддержке – сильно нервируют Литву, у которой очень слабая армия, но зато имеется с советских времён несколько подаренных Сталиным белорусских районов.

Поэтому министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в понедельник, что российская военная помощь Минску будет считаться "вторжением" в Беларусь, которая, напомним, является частью Союзного государства.

Причин для военной поддержки со стороны России нет, для неё нет также правовых и других оснований. Она станет вторжением и уничтожит последние следы её независимости,

– утверждал, имея в виду Белоруссию, глава МИД Литвы. Линкявичус несколько раз повторил: "Россия многим рискует, если пойдёт на это".

Что имеем в сухом остатке?

И ведь он, увы, прав. Россия действительно многим рискует, если поможет Минску подавить организованный Западом, воспользовавшимся ошибками и глупостью отставшей от жизни белорусской власти, майдан. Но Москва рискует ещё большим осуждением со стороны Запада, если осмелится через годик подавить подобного типа майдан в своей собственной стране.

Ситуация предельно ясна: Россия должна использовать безо всякой оглядки на западные санкции все необходимые меры для того, чтобы не потерять Белоруссию, не допустить её превращения в новую Украину, иначе совсем скоро эта участь ожидает её саму. Если Минск снова передумает и откажется, значит, он в сговоре с Западом и сам себя демонтирует. Если Москва займёт позицию постороннего наблюдателя, значит, она "сливает" не только Белоруссию, но и Россию, публика в которой, кстати, намного круче, чем интеллигентные и воспитанные белорусские крикуны, и где всё будет намного серьёзней. Поэтому можно будет хотя бы заранее узнать, что нас всех ожидает, и сделать из этого соответствующие выводы.

Любые санкции Запада – а число их в любом случае постоянно растёт – лишь укрепят в среднесрочной и долгосрочной перспективе Россию. Наполовину суверенной страной, элита которой живёт двойной жизнью – одной ногой в России, другой – на Западе – долго быть невозможно. Россия станет либо по-настоящему суверенной страной, либо враждующими друг с другом неоколониальными "нарезками" с очень печальной судьбой. Одно из двух, третьего не дано. Чем скорее Россия сделает правильный выбор, тем лучше. И Белоруссия в этом ей может помочь.