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«Всему международному сообществу»: в НАТО высказались за участие России и Китая в борьбе с терроризмом в Афганистане

05 сентября 2021, 14:10  •  69 • В мире
В России прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказался за участие РФ и Китая в противодействии распространению терроризма в Афганистане. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв напомнил, что НАТО неоднократно отвечало отказом на предложения ОДКБ наладить работу по антитеррору. При этом сенатор обратил внимание, что после провала США в Афганистане альянс начинает призывать международное сообщество к коллективным усилиям.
 
Reuters © Stringer
 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за участие России и Китая в совместном с другими членами мирового сообщества противодействии террористическим группировкам в Афганистане. Об этом он заявил в интервью Telegraph.

«Я совершенно согласен, что всему международному сообществу, в том числе России и Китаю, нужно работать над тем, чтобы Афганистан не стал территорией, на которой террористические группировки могли бы беспрепятственно вести свою деятельность и заниматься подготовкой, организацией, планированием и финансированием атак против наших стран», — заявил он.

Столтенберг также пообещал, что в альянсе «извлекут уроки» из неудач 20-летнего периода военного присутствия сил Запада в Афганистане.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя RT слова генсека НАТО, подчеркнул, что международный терроризм — глобальная угроза, с которой Россия последовательно борется последние десятилетия.

«Но по форме заявление господина Столтенберга просто вызывает изумление. Потому что оно совершенно точно не соответствует практике действий НАТО. НАТО высокомерно и порой в формах, граничащих с хамством, последовательно отказывало коллективным структурам вне альянса, которые в своей миссии преследует цели противодействия терроризму, в сотрудничестве», — отметил он.

Среди таких структур Косачёв выделил Организацию Договора о коллективной безопасности, куда входит Россия и многие страны, «которые непосредственно граничат с Афганистаном и имеют уникальный опыт противодействия терроризму, а также уникальные знания о ситуации внутри Афганистана».

«НАТО на все неоднократные, ежегодные и чуть ли не ежемесячные предложения ОДКБ наладить взаимодействие по антитеррору отвечало либо отказом, либо презрительным молчанием, считая, что только они единственные имеют некий эксклюзивный мандат на то, чтобы управлять ситуацией в Афганистане», — напомнил он.

  • Reuters
  • © U.S. Marine Corps / Cpl. Davis Harris / Handout

При этом сенатор обратил внимание, что после провала США в Афганистане, который произошёл «в силу собственной самоуверенности», НАТО начинает призывать международное сообщество к коллективным усилиям.

«Разумеется, мы ответим и будем готовы к этому взаимодействию. Но хотелось бы, чтобы НАТО признало свою ответственность за провал, за деградацию ситуации в Афганистане и публично присягнуло общим усилиям и задачам противодействия терроризму, что всегда было российской позицией», — подчеркнул Косачёв.

В свою очередь директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв напомнил, что в течение нескольких лет США во главе международной коалиции схожим образом «боролись» с терроризмом в Сирии, однако успехов в борьбе с «Исламским государством»* удалось достигнуть только после благодаря России.

«То же самое и с Афганистаном. На самом деле США находятся далеко, и у них эта угроза носит ограниченный характер по сравнению с другими странами и даже с Европой. То есть эта «борьба» весьма специфическая», — отметил эксперт в беседе с RT.

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказался о ситуации в Афганистане и подчеркнул, что «сейчас особенно важно не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев».

Позже в ходе съезда партии «Единая Россия» президент вновь обратил внимание на существование террористической угрозы в связи с ситуацией в Афганистане. 

«Есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах. А это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции», — пояснил глава государства.

Напомним, в середине августа представители движения «Талибан»** объявили об окончании войны в Афганистане. Перед этим они заняли столицу государства Кабул и заявили, что страна целиком находится под их контролем. 

31 августа представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и об окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

Как ранее сообщал корреспондент RT Мурад Газдиев, находящийся в Афганистане, в Кабуле установилась спокойная обстановка, хотя «иногда раздаются выстрелы». 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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