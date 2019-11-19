|
Всемирный банк заявил о снижении уровня бедности на Украине
19 ноября 2019, 18:39 • 83 • Украина
Всемирный банк опубликовал статистические данные по Украине, в которых указывается, что за год уровень бедности в стране снизился на 2%.
Reuters
В презентации организации указывается, что уровень бедности на Украине упал с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году.
В банке полагают, что уровень бедности продолжает снижаться благодаря росту зарплат и потреблению.
Согласно расчётам организации, реальная зарплата на Украине выросла на 9,5% в годовом исчислении в январе-сентябре 2019 году. Это произошло в основном за счёт роста оплаты труда в частном секторе из-за давления трудовой миграции.
«Трудовая миграция остаётся высокой, и денежные переводы заробитчан продолжили расти на 12% в годовом сопоставлении в январе-сентябре 2019 года», — указывается в материалах Всемирного банка.
Ранее Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2019, 03:39
|
16 ноября 2019, 06:24
|
13 ноября 2019, 00:24
|
16 ноября 2019, 01:24
|
17 ноября 2019, 05:09
|
14 ноября 2019, 02:24
|
16 ноября 2019, 19:09