Всемирный банк требует от Украины разрешить покупку земли юрлицам

На сегодняшний день власть на Украине — это международные кредиторы, которые диктуют «независимой» стране, что и как она должна делать.Закон о рынке земли, принятие которого инициировал шантаж МВФ, отказывающегося иначе предоставить Украине «спасительный» транш, тому подтверждение.Доволен принятием законопроекта о снятии моратория на продажу украинского чернозёма и Всемирный банк. Но, как говорится в сообщении ВБ на странице в Facebook, этого мало. В ВБ настаивают на принятии ещё ряда важных законов. Речь идёт о возможности юрлицам участвовать в рынке земель и ослаблении ограничений на общую площадь участков, которые можно приобретать в собственность., — говорится в сообщении.Также ВБ призывает принять законы, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель и ограничат бесплатную приватизацию государственных земель. Также требуется принятие закона, который откроет доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей., — заявляют в пресс-службе ВБ.Украинский политолог Евгений Голышкин считает, что Украина превратилась в подконтрольную Западу территорию, и перестала быть суверенной страной. Фактически, МВФ и Всемирный банк не просили, а приказали украинской власти принять удобные западным организациям законы., — прокомментировал Голышкин.По его мнению, новый законопроект пропитан нечёткими формулировками, которые будут давать возможность финансистам действовать по «серым схемам» через подставные юридические субъекты или физических лиц. Таким образом, они будут скупать национальное достояние Украины и вынуждать украинских селян работать на скупленных за гроши землях.