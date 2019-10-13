Всемирный банк советует Молдове сокращать бедность и создавать рабочие места

Страну уже покинуло 24% населения, и процесс продолжается

Всемирный банк (ВБ) опубликовал очередной экономический доклад по странам Европы и Центральной Азии, посвящённый проблемам миграции и «утечки мозгов».

Согласно документу, за все годы независимости из Молдавии выехало около 1 миллиона человек, что составляет 24% населения страны. При этом 40% покинувших Молдову имели высшее образование. Таким образом, Молдавия является страной-донором, поставляющей свои кадры другим странам – в основном это Россия, Португалия и Италия, на эти страны приходится более 83% эмигрировавших молдаван.

По количеству мигрантов с высшим образованием Молдова занимает второе место после Боснии и Герцеговины, где этот показатель равен 55%.

После Молдовы в списке стран-доноров названы Армения, Албания, Македония и Румыния – эти страны также поставляют большой процент специалистов с высшим образованием в развитые страны.

По мнению Всемирного банка «утечка мозгов» является серьёзной проблемой для любой страны-донора, которую необходимо решать как можно быстрее.

«Эмиграция квалифицированных трудовых ресурсов представляет серьёзную проблему. Такие устойчивые тенденции часто становятся следствием, а не причиной более глубоких проблем. Улучшение качества государственного управления и укрепление институциональных основ в странах-донорах являются долгосрочными задачами экономической политики с целью искоренения причин непрерывной эмиграции», – говорится в докладе.

ВБ также советует властям Молдовы «развивать частный сектор, создавать рабочие места, расширять экономические возможности для женщин и инвестировать в высшее образование». А ещё – укреплять и постоянно поддерживать связи с диаспорами за рубежом: согласно исследованию Всемирного Банка, «мигранты, поддерживающие связь с родиной, склонны вернуться в свою страну». Склонны, однако, не возвращаются.

По мнению Всемирного Банка, «основными долгосрочными проблемами в Республике Молдова являются старение населения, высокие потоки эмиграции и низкая производительность».

«И именно рост производительности является ключевым решением для Республики Молдова для достижения устойчивого экономического роста, создания рабочих мест и дальнейшего сокращения бедности», – сообщает документ.

Несмотря на то, что миграция представляет прямую угрозу существованию Молдовы в будущем, если вдруг все мигранты вернутся домой и поток денег из-за границы прекратится, в настоящем времени экономику страны ожидают большие проблемы.

По мнению экономического эксперта Виктора Урсу, в таком случае уровень абсолютной бедности в Молдове вырастет более чем в два раза – с 12,7% до 30,2%. И это самый оптимистичный прогноз. Потому что сегодня денежные переводы составляют более 15% всех доходов молдаван, а в сельской местности – более 20%.

В последние годы деньги трудовых мигрантов составляют от 14% до 30% ВВП, в прошлом году только через банковские переводы в Молдову пришло около $1,26 млрд.

Замкнутый круг – исход молдаван за границу грозит полным вымиранием Молдавии лет через сто, а прекращение миграции – нищетой уже сегодня.

С другой стороны, эта ситуация в Молдове, как и в других странах, ранее бывших республиками СССР – эхо развала Советского Союза и, соответственно, уничтожения технологических производственных цепочек некогда единого государства. Мало того, этому же способствует активно проводимая Западом антироссийская экономическая политика, по сути уничтожающая бывшие советские республики. ЕС ограничился Прибалтикой (но и там упадок и исход населения), по отношению к другим бывшим республикам, в число которых входит и Молдова, Европа проводит политику «Евросоюз на горизонте», то есть, членства в нём достичь невозможно. Одновременно с этим ЕС черпает в «независимых» государствах ресурсы – как природные, так и человеческие. А Всемирный банк в этом деле выступает, как и другие кредиторы, во-первых, статистом, во-вторых, контролёром, в-третьих – источником рекомендаций, выполнить которые заведомо невозможно.