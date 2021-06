Всемирный банк, МВФ и вакцинация

Глобалистская идеология «двойного кризиса»

Со времени провозглашения Клаусом Швабом Великой перестройки, или Великой перезагрузки прошёл примерно год. Первые практические шаги по «перезагрузке» уже осуществлены. Главная цель – переход от капитализма нынешнего к капитализму инклюзивному, за вывеской которого скрывается новый рабовладельческий строй. Перестройка всех сторон жизни человека и самого человека будет прикрыта целями борьбы с «пандемией» и «угрозой климатической катастрофы».

ООН и её специализированные учреждения (ВОЗ, ЮНЕП) выполнили задачу напугать человечество, заставить его принять «диктатуру здоровья» и «диктатуру климата». Далее в реализацию плана Великой перезагрузки будут втягиваться институты группы Всемирного банка (Международный банк реконструкции и развития – МБРР; Международная ассоциация развития – МАР; Международная финансовая корпорация – МФК) и Международный валютный фонд.

Всемирный банк многие десятилетия специализировался на предоставлении займов под инвестиционные проекты в разных отраслях экономики. МВФ предоставлял кредиты государствам для общего оздоровления экономик стран-членов.

За истекший год в их деятельности произошли разительные перемены. Сначала во Всемирном банке, затем в МВФ высшими приоритетами стали две задачи: 1) борьба с «пандемией» и её последствиями; 2) предотвращение потепления на планете. Всё остальное отныне будет финансироваться по остаточному принципу. Во многих документах ВБ и МВФ «пандемия» и «климатическое потепление» идут рядом, через запятую; появился специальный термин – «двойной кризис» (double crisis).

О планах Всемирного банка по борьбе с «двойным кризисом» я писал. Теперь об МВФ. Некоторое время назад в Фонде началась практическая подготовка к очередной эмиссии своей валюты Special Drawing Rights – SDR (Специальные права заимствования). Ранее МВФ проводил несколько эмиссий SDR. Эта валюта, получившая название «бумажное золото», размещается на специальных счетах стран-членов, может конвертироваться в другие резервные валюты, предоставляться в виде кредитов от одного члена Фонда к другому, но не выходить за пределы специальных счетов. Всего с 1 января 1970 года было выпущено в общей сложности немного более 200 млрд. единиц SDR.

Объем планируемой новой эмиссии «бумажного золота» определён в сумме, эквивалентной 650 млрд. долл. С учетом курса SDR по отношению к доллару США получается, что планируемая эмиссия превысит в 2,3 раза объем всего «бумажного золота», выпущенного Фондом за предыдущие полвека. Обоснование необходимости такой операции состоит в том, что Фонду и странам-членам надо наращивать финансовый потенциал для борьбы с кризисами.

В пресс-релизе МВФ от 23 марта 2021 года приводятся слова исполнительного директора Фонда, свидетельствующие о том, что вопрос о новом размещении SDR практически решён. В том же пресс-релизе есть новая нота, которая не звучала раньше: «В случае утверждения новое распределение СДР добавит странам существенное прямое увеличение ликвидности без увеличения долгового бремени. Это высвободило бы крайне необходимые ресурсы для стран-членов, чтобы помочь в борьбе с пандемией, в том числе для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер».

Итак, эмиссия «бумажного золота» и вакцинация тесно увязываются. Кредиты странам-членам МВФ будут предоставляться в первую очередь при наличии у них программ вакцинации. А если у страны есть программа, но нет средств на вакцинацию, приоритетом в расходовании средств кредита должна стать закупка вакцин.

Раньше МВФ говорил, что условием восстановления и быстрого развития мировой экономики являются меры стран-членов по приватизации государственной собственности, либерализации трансграничного движения капитала, отмене государственного регулирования экономики, сокращению бюджетных расходов на социальные программы и прочие меры из арсенала Вашингтонского консенсуса. Теперь МВФ называет главным средством оживления мировой экономики массовую вакцинацию.

Приводятся цифры, призванные доказать, что вложения стран-членов Фонда в вакцины – в высшей степени окупающиеся инвестиции. В случае если вирус станет контролируемым благодаря массовой вакцинации, к 2025 году дополнительные налоговые поступления развитых экономик достигнут триллиона долларов, объясняют в МВФ. Развивающимся странам обещают также снижение бюджетных дефицитов через массовую вакцинацию.

В апреле сего года прошла очередная совместная сессия ВБ и МВФ. Участники сессии выразили удовлетворение тем, что восстановление мировой экономики в первом квартале 2021 года происходило быстрее, чем ожидалось. Они сошлись на том, что фактором быстрого экономического выздоровления стала развёрнутая во многих странах вакцинация. Были намечены задачи на следующий год. В частности, заявлено о том, что МВФ готовит новые подходы к сотрудничеству со странами – членами. Ранее эти подходы определялись правилами так называемого Вашингтонского консенсуса, теперь ожидается новая версия консенсуса: к странам, желающим получать кредиты, будут предъявлены дополнительные требования: полная вакцинация населения; карантинные меры; декарбонизация энергетики, промышленности и транспорта; выведение из хозяйственного оборота так называемых охраняемых территорий.

В июне в Англии проходила встреча G7 с участием главы МВФ Кристалины Георгиевой. По завершении саммита G-7 она сделала заявление, в котором выразила глубокое удовлетворение встречей. Вот часть её заявления: «…я хочу выразить признательность Группе семи за поддержку нового распределения специальных прав заимствований (SDR) МВФ в размере 650 млрд долларов США – крупнейшей их эмиссии за всю историю. Это поможет увеличить мировые резервы и создать возможности для необходимых бюджетных расходов в целях выхода из пандемии…» До конца лета размещение SDR должно быть проведено.

Однако не всё так гладко. Распределение SDR между странами-членами будет происходить пропорционально их долям в капитале Фонда. Развивающиеся страны давно добиваются повышения их долей и снижения необоснованно высоких долей экономически развитых стран. При существующей раскладке развивающимся странам может достаться лишь треть общей эмиссии (220 млрд. долл.). Этого не хватит даже для того, чтобы покрыть текущие расходы по обслуживанию долга в группе стран с низкими и средними доходами (СНСД). Для полного покрытия процентных расходов и тем более снижения основной суммы долга в группе СНСД потребуются гораздо более серьёзные средства. Иначе программы вакцинации и декарбонизации за пределами зоны обитания «золотого миллиарда» провалятся.

Уже примерно определена сумма средств, необходимых СНСД для решения первоочередных задач по вакцинации и декарбонизации, – около 100 млрд. долл. Недостающие 100 млрд. долл. СНСД могли бы получить за счет пересмотра долей (квот) в капитале Фонда. Однако «семёрке» такой вариант, естественно, не нравится. На встрече в Англии страны «золотого миллиарда» так и не сумели договориться, откуда взять недостающую сотню миллиардов.

Планы по глобальной вакцинации и декарбонизации могут оказаться недовыполненными.

15 июня, через два дня после окончания саммита G-7, Всемирный банк и МВФ предприняли еще один шаг, который призван содействовать борьбе с «двойным кризисом». Была учреждена совместная Консультативная группа высокого уровня (КГВУ) по вопросам устойчивого и инклюзивного восстановления и экономического роста (High-Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive Recovery and Growth). Как отмечается на сайтах ВБ и МВФ, целью КГВУ является «развитие понимания основных вопросов экономической политики и институциональных вопросов, которые будут определять подход к борьбе с двойным кризисом…».

Руководство КГВУ будут совместно осуществлять управляющий директор Всемирного банка по вопросам политики в области развития и партнёрским отношениям Мари Пангесту (Mari Pangestu), директор Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Чейла Пазарбашоглу (Ceyla Pazarbasioglu) и лорд Николас Стерн (Nicholas Stern) из Лондонской школы экономики.

Главы обоих международных финансовых институтов прокомментировали создание КГВУ. «Бедные и наиболее уязвимые группы сильнее всех пострадали от пандемии COVID-19, а также изменения климата и других проблем. Я надеюсь, что эта Консультативная группа высокого уровня предложит новые идеи действенных мер, на уровне как отдельных стран, так и всего мира…» – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс (David Malpass). А директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила: «Мир столкнулся с двумя масштабными кризисами – пандемией и чрезвычайной климатической ситуацией, которые требуют принятия радикальных и согласованных мер. Посредством анализа экономической политики и практических предложений Консультативная группа высокого уровня будет играть ключевую роль в этой работе».

Думаю, в обозримом будущем именно на КГВУ будет возложена основная задача подготовки для ВБ и МВФ предложений по борьбе с «двойным кризисом». Сейчас эти два института готовятся к таким ключевым мероприятиям 2021 года, как саммит G20 в Риме (октябрь) и конференция COP26 (26-я сессия Конференции ООН по изменению климата) в Глазго (ноябрь). Главным вопросом на обеих встречах будет «двойной кризис».