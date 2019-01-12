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Всемирный банк может возглавить старшая дочь Трампа

12 января 2019, 13:24  •  75 • Политика
Старшая дочь американского президента Иванка Трамп участвует в борьбе за пост главы Всемирного банка. Основным ее соперником стала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.
Кандидатура старшей дочери американского президента 37-летней Иванки Трамп выдвинута на пост президента Всемирного банка, передает информагентство Nation News со ссылкой на издание Financial Times. Сообщается, что помимо Иванки, на этот пост претендует также постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, а также замминистра финансов США Дэвид Мэлпас и руководитель Агентства США по международному развитию Марк Грин.
Напомним, что 1 февраля уйдет в отставку нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким. До избрания нового президента его обязанности временно будет выполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Новый глава должен быть утвержден в должности в середине апреля этого года.

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