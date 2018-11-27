|
Всемирный банк изучит вопрос о фингарантии для Украины на $750 млн
27 ноября 2018, 21:24 • 66 • Украина
Всемирный банк намерен рассмотреть вопрос предоставления Украине финансовой гарантии на сумму в $750 млн.
Reuters
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что данный вопрос внесён в повестку дня заседания совета директоров 18 декабря.
По данным ведомства, в случае положительного решения гарантия будет действовать 10 лет и «позволит Украине получать международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств».
«Окончательные параметры соглашения будут определены советом директоров Всемирного банка», — говорится в заявлении.
В ноябре депутаты Верховной рады проголосовали за ратификацию соглашения с Европейским союзом о получении €1 млрд в кредит.
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.
Подпишитесь на нас
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 ноября 2018, 05:12
|
21 ноября 2018, 12:39
|
27 ноября 2018, 05:24
|
22 ноября 2018, 18:09
|
25 ноября 2018, 12:39
|
27 ноября 2018, 11:54
|
25 ноября 2018, 17:39