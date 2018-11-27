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Всемирный банк изучит вопрос о фингарантии для Украины на $750 млн

27 ноября 2018, 21:24  •  66 • Украина
Всемирный банк намерен рассмотреть вопрос предоставления Украине финансовой гарантии на сумму в $750 млн.
 
Reuters
 

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что данный вопрос внесён в повестку дня заседания совета директоров 18 декабря.

По данным ведомства, в случае положительного решения гарантия будет действовать 10 лет и «позволит Украине получать международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств».

«Окончательные параметры соглашения будут определены советом директоров Всемирного банка», — говорится в заявлении.

В ноябре депутаты Верховной рады проголосовали за ратификацию соглашения с Европейским союзом о получении €1 млрд в кредит.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.

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