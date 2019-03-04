Всемирный банк и G7 констатировали "крупное поражение" Украины перед коррупцией

Заявление "Большой семерки" и Всемирного банка было опубликовано после того, как на Украине вышло большое расследование по поводу масштабного воровства окружения Петра Порошенко на военных контрактах.

В документе от имени G7 и Всемирного банка отмечается, что разгулу коррупции на Украине предшествовало решение Конституционного суда страны отменить статью о незаконном обогащении. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины ранее указывали, что это решение позволит 30 депутатам Верховной рады избежать уголовной ответственности. Также будут закрыты 70 уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.

В документе же подчеркивается, что это решение - "крупное поражение в борьбе с коррупцией", которое нанесло удар по всей антикоррупционной архитектуре украинского законодательства.