Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЕС продлил санкции по делу о незаконном присвоении госсредств Украины
"Тролль 80-го уровня": Мэр украинского города пришел на митинг против ...
Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блоге...
«США ответят»: Болтон потребовал пропустить Гуайдо в Венесуэлу
Главная / Политика

Всемирный банк и G7 констатировали "крупное поражение" Украины перед коррупцией

04 марта 2019, 18:24  •  53 • Политика
Всемирный банк и страны G7 выпустили совместное заявление, посвященное "крупное поражение" перед коррупцией на Украине. Они потребовали от Киева начать наказывать коррупционеров за незаконное обогащение.
Заявление "Большой семерки" и Всемирного банка было опубликовано после того, как на Украине вышло большое расследование по поводу масштабного воровства окружения Петра Порошенко на военных контрактах.
В документе от имени G7 и Всемирного банка отмечается, что разгулу коррупции на Украине предшествовало решение Конституционного суда страны отменить статью о незаконном обогащении. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины ранее указывали, что это решение позволит 30 депутатам Верховной рады избежать уголовной ответственности. Также будут закрыты 70 уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.
В документе же подчеркивается, что это решение - "крупное поражение в борьбе с коррупцией", которое нанесло удар по всей антикоррупционной архитектуре украинского законодательства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 02:09
Эстонию ждет коалиция: Парламентские выборы не определили абсолютного победителя
04 марта 2019, 18:24
Всемирный банк и G7 констатировали "крупное поражение" Украины перед коррупцией
03 марта 2019, 22:54
Посол России в Лондоне потребовал извинений от британской газеты за клевету
Загрузка...
04 марта 2019, 08:39
"Новый уровень низости": Трамп обвинил демократов в срыве саммита с Ким Чен Ыном
04 марта 2019, 18:24
Путин очень тонко указал Набиуллиной на недочеты работы ЦБ
03 марта 2019, 22:54
США собирают коалицию для свержения "коррумпированного режима" Мадуро - Болтон
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 13:09
"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео
26 февраля 2019, 02:54
Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
26 февраля 2019, 19:24
"Самое мерзкое не в том, как нагрубил Порошенко, а в том, что люди смеялись": Политолог об инциденте с горняками
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "удар под дых"
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.