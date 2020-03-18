Всемирная девальвация, но не для доллара и евро... • 199 • Аналитика

Едва ли не самое главное место в новостных лентах отечественных СМИ в последнее время занимает тема падения курса российского рубля. Кто-то освещает данную тему спокойно и взвешенно, кто-то пытается поднять накал страстей до уровня вселенской катастрофы… При этом не стоит забывать, что в кризисной зоне «турбулентности» сегодня оказался, по сути дела, весь мир. Вслед за падением промышленного производства, уровня транспортных перевозок и обрушением нефтяных котировок удар неизбежно ждет и финансовый сектор. Кому достанется больше всех?



Вопреки очевидным ожиданиям, денежная единица той страны, с которой все, собственно говоря, и началось, то есть Китая, никаких признаков ослабления не показывает. Да и с чего бы? Как раз там эпидемия идет на резкий спад, по имеющимся данным, работу восстановили на нынешний момент более 90% предприятий Поднебесной. К примеру, китайская государственная железнодорожная корпорация China State Railway сообщила о возобновлении 108 проектов, то есть 93% от общего числа строящихся объектов. Так что юань вряд ли будет девальвирован. Ну разве что для того, чтобы сделать новую пакость США…







Евро? Тут пока сложно прогнозировать, однако если развитие пандемии в Старом Свете будет продолжаться такими же пугающими темпами, если трагические события в Италии и Испании станут для Европы не исключением, а общей ситуацией, то тамошней валюте не поздоровится. В любом случае экономические потери ЕС будут ужасающими и просто не смогут не сказаться на стоимости его денежной единицы. Однако о каких-либо конечных прогнозах говорить пока рано. По экономическим законам, европейская валюта должна была рухнуть из-за пандемии COVID-19 в ЕС, но... этого не происходит, а значит, экономические законы снова не работают. Да и существуют ли объективные экономические законы в современном мире вообще?..



Доллар США, являющийся основной мировой резервной валютой, пока что чувствует себя достаточно бодро. Но вполне возможно, что ключевые слова тут «пока что». Последний этап падения фондового рынка США на 12% уступает лишь обрушению американских бирж в 1987 году на 20,5% и знаменитому «черному вторнику» 1929 года, с которого началась Великая депрессия. Отчаянные усилия Федеральной резервной системы, опустившей учетные ставки до нуля и уже готовой загонять их в минус, естественно, ни веса и стабильности «зеленому другу» отнюдь не прибавляют. Дальнейшее будет опять-таки во многом зависеть от динамики пандемии, прежде всего на территории США. При этом и там, несмотря на существенный рост числа заболевших, несмотря на обрушение "сланцевого" сектора, курс доллара только растёт.



Вернемся к родным берёзкам. Рубль на момент написания данного обзора продолжил снижение к доллару и начал рост по отношению к евро. Нефть продолжает дешеветь. Жуткие прогнозы от Bloomberg и прочих аналитиков Запада о барреле по 10 долларов и дополнительном обвале отечественной валюты еще на 30% к «зеленому», очень хочется верить, так и останутся нереализованными у реальности «ужастиками». В конце концов, рано или поздно «черное золото» все равно подорожает.



Украинская гривна, что называется, пустилась во все тяжкие, причем, заметьте, без всякой привязки к нефтяной корзине. К чему привязалась денежная единица «нэзалэжной», мне глубоко непонятно, однако если на прошлой неделе в Киеве запросто можно было купить доллар в любом обменнике по 24 гривны, то нынче цена перешагнула за 28, на днях ожидают 30. Это обвал, вплотную приблизившийся к обесцениванию на все 25%. Ничего удивительного – процесс пошел, стоило правительству признать, что пандемия никак не желает обходить Украину стороной, и заняться достаточно неуклюжими антикоронавирусными мероприятиями. По признанию заместителя главы украинского Нацбанка Олега Чурии, только за прошедшую неделю тамошние граждане скупили 300 миллионов долларов. Общий спрос на валютном рынке перевалили за 2 миллиарда. При этом в стране ощущается катастрофическая нехватка наличной валюты. Обещают завезти самолетами…



Напоследок приведу основной перечень валют (от Bloomberg), наиболее подешевевших с 20 января нынешнего года. Настоящая всемирная девальвация.



Украинская гривна, колумбийское и мексиканское песо, похудевшие на 18 и более процентов. Российский рубль — с падением на 17%. Далее следуют бразильский реал (-16,62%) и южноафриканский ранд (-13%). Пошли вниз чилийское песо, турецкая лира, южнокорейская вона, индийская рупия, польский злотый и денежные единицы еще некоторых стран, общим числом под два десятка, в основном из Юго-Восточной Азии. Обвалы в Африке и на Ближнем Востоке. Эффект домино даёт о себе знать. Едва ли не самое главное место в новостных лентах отечественных СМИ в последнее время занимает тема падения курса российского рубля. Кто-то освещает данную тему спокойно и взвешенно, кто-то пытается поднять накал страстей до уровня вселенской катастрофы… При этом не стоит забывать, что в кризисной зоне «турбулентности» сегодня оказался, по сути дела, весь мир. Вслед за падением промышленного производства, уровня транспортных перевозок и обрушением нефтяных котировок удар неизбежно ждет и финансовый сектор. Кому достанется больше всех?Вопреки очевидным ожиданиям, денежная единица той страны, с которой все, собственно говоря, и началось, то есть Китая, никаких признаков ослабления не показывает. Да и с чего бы? Как раз там эпидемия идет на резкий спад, по имеющимся данным, работу восстановили на нынешний момент более 90% предприятий Поднебесной. К примеру, китайская государственная железнодорожная корпорация China State Railway сообщила о возобновлении 108 проектов, то есть 93% от общего числа строящихся объектов. Так что юань вряд ли будет девальвирован. Ну разве что для того, чтобы сделать новую пакость США…Евро? Тут пока сложно прогнозировать, однако если развитие пандемии в Старом Свете будет продолжаться такими же пугающими темпами, если трагические события в Италии и Испании станут для Европы не исключением, а общей ситуацией, то тамошней валюте не поздоровится. В любом случае экономические потери ЕС будут ужасающими и просто не смогут не сказаться на стоимости его денежной единицы. Однако о каких-либо конечных прогнозах говорить пока рано. По экономическим законам, европейская валюта должна была рухнуть из-за пандемии COVID-19 в ЕС, но... этого не происходит, а значит, экономические законы снова не работают. Да и существуют ли объективные экономические законы в современном мире вообще?..Доллар США, являющийся основной мировой резервной валютой, пока что чувствует себя достаточно бодро. Но вполне возможно, что ключевые слова тут «пока что». Последний этап падения фондового рынка США на 12% уступает лишь обрушению американских бирж в 1987 году на 20,5% и знаменитому «черному вторнику» 1929 года, с которого началась Великая депрессия. Отчаянные усилия Федеральной резервной системы, опустившей учетные ставки до нуля и уже готовой загонять их в минус, естественно, ни веса и стабильности «зеленому другу» отнюдь не прибавляют. Дальнейшее будет опять-таки во многом зависеть от динамики пандемии, прежде всего на территории США. При этом и там, несмотря на существенный рост числа заболевших, несмотря на обрушение "сланцевого" сектора, курс доллара только растёт.Вернемся к родным берёзкам. Рубль на момент написания данного обзора продолжил снижение к доллару и начал рост по отношению к евро. Нефть продолжает дешеветь. Жуткие прогнозы от Bloomberg и прочих аналитиков Запада о барреле по 10 долларов и дополнительном обвале отечественной валюты еще на 30% к «зеленому», очень хочется верить, так и останутся нереализованными у реальности «ужастиками». В конце концов, рано или поздно «черное золото» все равно подорожает.Украинская гривна, что называется, пустилась во все тяжкие, причем, заметьте, без всякой привязки к нефтяной корзине. К чему привязалась денежная единица «нэзалэжной», мне глубоко непонятно, однако если на прошлой неделе в Киеве запросто можно было купить доллар в любом обменнике по 24 гривны, то нынче цена перешагнула за 28, на днях ожидают 30. Это обвал, вплотную приблизившийся к обесцениванию на все 25%. Ничего удивительного – процесс пошел, стоило правительству признать, что пандемия никак не желает обходить Украину стороной, и заняться достаточно неуклюжими антикоронавирусными мероприятиями. По признанию заместителя главы украинского Нацбанка Олега Чурии, только за прошедшую неделю тамошние граждане скупили 300 миллионов долларов. Общий спрос на валютном рынке перевалили за 2 миллиарда. При этом в стране ощущается катастрофическая нехватка наличной валюты. Обещают завезти самолетами…Напоследок приведу основной перечень валют (от Bloomberg), наиболее подешевевших с 20 января нынешнего года. Настоящая всемирная девальвация.Украинская гривна, колумбийское и мексиканское песо, похудевшие на 18 и более процентов. Российский рубль — с падением на 17%. Далее следуют бразильский реал (-16,62%) и южноафриканский ранд (-13%). Пошли вниз чилийское песо, турецкая лира, южнокорейская вона, индийская рупия, польский злотый и денежные единицы еще некоторых стран, общим числом под два десятка, в основном из Юго-Восточной Азии. Обвалы в Африке и на Ближнем Востоке. Эффект домино даёт о себе знать. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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