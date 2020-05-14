Всемирная антидопинговая атрофия: почему WADA "топит" Россию и боится США • 52 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Витвицкий 15 мая Всемирное антидопинговое агентство, то самое WADA, проведет свой очередной исполком. Правда, в современных реалиях это невозможно сделать в Монреале, поэтому заседание пройдет в онлайн-режиме. Нам оно интересно тем, что в очередной раз именно российский спорт займет особое место в повестке, и уже анонсировано, что во время исполкома будет представлена новая информация по делу о московской лаборатории. А вот о чем не будет информации, что в очередной раз проигнорируют в WADA, сделав вид, что проблемы с допингом есть только в одной стране? За последние пять лет в России отношение к допингу и всему, что связано с этим, очень серьезно поменялось. Причем у всех: и в спортивной отрасли, и в СМИ, и в обществе в целом. От "виноваты враги и недруги, все провокация, все пропало" до признания собственных ошибок, отказа от моральной и какой-либо иной поддержки спортсменов, уличенных в нарушении правил, огромной разъяснительной работе со всеми возрастными категориями спортсменов, жесткой, порой даже чрезмерно жесткой, позиции РУСАДА (Российского антидопингового агентства), обеспечивающего контроль допинг-тестирования. Все мы полностью поддерживаем предпринимаемые меры по борьбе с допингом, молодежь начинают воспитывать с нулевой терпимостью к использованию запрещенных препаратов и опираются на самые жесткие санкции по отношению к лицам, которые пытаются вовлечь спортсменов в мошеннические схемы с допингом. В WADA это открыто признают и регулярно отдают должное, но - исключительно на словах. Однако это совершенно никак не влияет на политику, которую эта организация проводит в отношении России. Именно политику и именно в отношении России. Потому что на фоне исключительной активности, открытости и деловитости WADA по поводу допинговых дел, связанных с Россией, чрезвычайно инертной является вся его остальная деятельность, которая по идее и по сути самого WADA должна быть направлена (так исторически задумывалось) на: - борьбу с ДОПИНГОМ за очень щедрое финансирование, а не с отдельно взятой страной за деньги ее соперников по политической арене; - обеспечение равноправия и соблюдение прав ВСЕХ спортсменов, а не наказание выборочно по национальному признаку по усмотрению комиссий, групп или исполкома WADA; - обеспечение равных возможностей всем участникам процесса, а не создание конкурентных преимуществ своим благодетелям и спонсорам; - выполнение контролирующей и сдерживающей функций в области борьбы с допингом, а не карательной во исполнение поступающих политических заказов. То, что WADA уже давным-давно вышло далеко за пределы своих полномочий, очевидно всем. То, что WADA ведет особую политику по отношению к России, тоже всему миру давно понятно. Эта политика настолько неподсудна в последнее время и настолько благосклонно оценивается ее заказчиками, что господин Тейлор, например, позволяет себе открыто заявлять на пресс-конференции, что он прекрасно отдает себе отчет, насколько для русских спортсменов важно соревноваться под своим флагом и с национальной "айдентикой", и именно поэтому WADA настаивает на санкциях, целью которых является унижение России, унижение с полным игнорированием олимпийской хартии, главного документа МОК, по сути, олимпийской конституции, которая для WADA становится просто бумажкой и не более того. Ни о какой борьбе с допингом здесь речи даже не идет. В разгар пандемии во всем мире, когда страны и народы борются за жизнь и здоровье миллионов граждан и никакой антидопинговой деятельности не ведется по объективным причинам в принципе, WADA браво рапортует об очередных своих "достижениях" в борьбе с русским допингом. Сложно не восхититься такой преданности борьбе за чистоту спорта со стороны чиновников этой уважаемой организации. Аплодирую масштабности тех бесконечных расследований, которые без устали предпринимает WADA в отношении России и которые доводит до громких выводов. Иногда, правда, складывается впечатление, что WADA вообще больше ничем кроме российской темы не занимается, уж очень нарочито выглядят все информационные вбросы по поводу масштабности нарушений, так или иначе приуроченные к определенным датам или мероприятиям. Означает это только одно – WADA по-прежнему играет в политику. На данный момент главный вектор этой политики – жестко наказать Россию. И уже не столь важно, за что именно и кого именно, главное - показать свои бицепсы и заявить о своей состоявшейся роли адвоката, судьи и палача в одном лице по отношению к отдельно взятой стране. Интересно, а задавался ли кто-либо вопросом, какие последствия для нынешнего российского спорта, к которому, еще раз подчеркнем, претензий нет на протяжении последних лет, будет иметь лишение РУСАДА статуса соответствия? Именно на этом WADA настаивает сейчас в CAS. Еще раз – никаких претензий к РУСАДА нет, напротив, в WADA очень довольны работой РУСАДА. Где логика? © РИА Новости / Григорий Сысоев Пресс-подход по итогам заседания Наблюдательного совета "РУСАДА" Статистика свидетельствует о том, что РУСАДА в его рабочем состоянии способен отбирать порядка 20 тысяч проб ежегодно. В случае лишения его этой возможности, любое, и неважно, какое, - будь то UKAD, будь то иное иностранное агентство, которое определит WADA, на территории России на время отстранения РУСАДА по самым оптимистичным подсчетам сможет вести работу с 5-6 тысячами проб в год. Это уже проходили, именно так работал UKAD в России до возобновления полномочий РУСАДА пару лет назад, так что это объективная подтвержденная реальность. И вот в чем главная проблема здесь. Данное количество проб (5-6 тысяч) закроет необходимое тестирование исключительно членов национальных сборных команд по видам спорта. А вот юношеский, юниорский, молодежный спорт, ближайший резерв – все это останется все зоны допинг-контроля на несколько лет. То есть создаются все условия для безнаказанной провокационной деятельности в области склонения к применению допинга юными атлетами, о чем последние могут даже не догадываться. Бесконтрольность в любом случае порождает хаос, так всегда и везде происходит. В WADA этого не понимают, или это и есть цель организации? Увы, все говорит о том, что не только прекрасно понимают, но именно потому, что понимают, целенаправленно ведут к созданию дополнительных проблем в российском спорте. К формированию таких условий, при которых антироссийскую сагу можно будет вести до бесконечности, хотя бы уже с точки зрения излюбленной WADA формулировки – отсутствие антидопинговой культуры. Ну и следом за Григорием Родченковым кто-то еще получит возможность монетизировать свой бред и выпустить книгу ценою в 20 фунтов, не забыв включить в название фамилию президента России, иначе, боюсь, спроса на это не будет никакого, совсем. Иезуитство высшего пилотажа – искусственно создавать невидимые широкой публике проблемы в системе российского спорта, а потом рубить под корень вместе со спортсменами, заявляя про антидопинговую культуру. WADA, это преступление и никак иначе, и вы там все это прекрасно понимаете. И, конечно, особенно забавляет кураторов борьбы с Россией, что борьба эта ведется на российские же деньги. Работа зарубежного антидопингового агентства с количеством проб в 3-4 раза меньше по сравнению с РУСАДА обойдется России как минимум в 3 раза дороже. По моим данным, нам нужно приготовить около 600 миллионов рублей в год. Такого порядка цифры. А еще можно легко посчитать, сколько российский спорт под теми или иными основаниями и требованиями выплатил и еще должен выплатить денег. Помните 15 миллионов долларов после Пхенчхана на укрепление международной антидопинговой системы? Нам, помнится, говорили, что страница перевернута, Россия по счетам заплатила и теперь мы двигаемся вперед. За два года после этого ушли, кажется, сильно назад, если теперь WADA требует наказать и РУСАДА, и ОКР, и ПКР, и спортсменов на долгий срок. Штрафы от России требуют по антидопинговой линии в биатлоне, в легкой атлетике, вообще это стало сейчас модным трендом. Мы, конечно, страна богатая, но… Такой узаконенный шантаж и финансовый рэкет, руководит вполне персонально идентифицированная группа "профессионалов". Может быть, как раз этим и так объясняется рьяная деятельность в отношении России? И заработать можно прилично, причем с двух сторон: платят за расследования и антироссийскую деятельность - с одной стороны, а с другой - на Россию можно безболезненно накладывать любые санкции и выставлять любые счета. Удобно и понятно. Все эти с потолка взятые штрафы от WADA, World Athletics, IBU и так далее. Абонентская плата ни дать, ни взять. Борьба с допингом может быть очень прибыльным делом. Особенно при исполнении политического заказа. Можно было бы поговорить и о том, что, обрушившись всем своим не очень приятным телом на Россию, WADA само же и инициировало беспрецедентный кризис доверия как к своей деятельности, так и вокруг целых видов спорта. Тех, кто в теме, ведь не обманешь лозунгами и пресс-релизами. Внутри все прекрасно понимают, как и за кого WADA играет. И эта продажность доверия не добавляет. Что в любом случае отражается на финансировании. И о том, что денег перестало хватать, в WADA стали громко говорить несколько лет назад, еще до начала глобального экономического кризиса. Ну а как залатать дыры в бюджете? Есть тут одна дойная корова, которая постоянно дает молока. За всем этим позабылось самое главное. Несмотря на пропаганду и агитацию со стороны WADA, к слову, совершенно некорректную в преддверии процесса в CAS (ну да ладно, к этому уже все привыкли), имеем все основания предположить, что проблемы допинга Россией не ограничиваются. Что они носят общемировой характер. И, главное, системный. Северное противостояние: обзор сил США на арктическом направлении © Фото : СК РФ Бывший исполняющий обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григорий Родченков Именно поэтому сейчас очень хотелось бы поинтересоваться у пламенного антидопингового борца в лице WADA, который очень чутко и тонко относится к малейшему шороху на территории России: почему же ваша принципиальность, ваше страстное стремление очистить спорт от запрещенных препаратов, ваши честность и беспристрастность, ваша моментальная готовность организовать любое расследование вообще никак не распространяются на вопиющие случаи нарушений, на прямые доказательства и улики в отношении целых видов спорта и сотен спортсменов в других странах? Где же ваш профессионализм планетарного масштаба? Или за пределами России это не работает? Какая-то блокировка? Или те, другие, платить не будут? Или WADA - это все-таки инструмент сведения политических счетов, выполнения заказных расследований, вымогательства денег и преференций, манипуляций с разрешенными и запрещенными препаратами? Монстр, который сегодня реагирует только и исключительно на цвета российского триколора, и на этом все? Очень нехорошие подозрения. И не хочется в это верить. Но WADA, дорогие мои борцы за права чистых и самых чистых, чисто вылизанных, вы же сами нас и весь мир убеждаете своими действиями именно в этом. Все ваши пресс-релизы и поддержка в СМИ от тех, кто вас и спонсирует, рассчитана, что очевидно, только на формирование общественного мнения. Для оправдания своей деятельности в глазах непосвященной публики. Никого из тех, кто хоть как-то минимально причастен к мировому спортивному сообществу, вы своими лозунгами обмануть не можете. Наверное, поэтому ваш бизнес на пушечный выстрел не подпускают к самому успешному профессиональному бизнесу в спорте – в Северной Америке. Вы там чужие, совсем, вас там не ждут и никогда не пустят. До недавнего прошлого вас не подпускали и к олимпизму, но, увы, в какой-то момент дали слабину. Украинский военный бюджет: что и в каких объёмах хотят закупить в 2020 году Да и футбол, ворочающий миллиардами, максимально отстраненно реагирует на ваши упражнения и игру в приоритеты, понимая, что и как у вас "работает". Очевидно, что это неслучайно. Ну а Россия сегодня стала для вас максимально удобной мишенью. Идеологически (якобы вы сильно боретесь с допингом), политически (кураторы вашей политики довольны вами) и, разумеется, финансово. В вас вливают десятки миллионов долларов с одной стороны, и миллионы вы требуете в качестве компенсации еще и с России, грозя антидопинговым пальцем на выход с мировой спортивной арены в случае неповиновения. И ведь так было и раньше. Потому что, если РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория времен 2009-2014 годов получали от вас самые лестные оценки и являлись важной составляющей антидопинговой мировой системы, то где же ваши беспристрастные расследования по поводу того, что творилось в самом WADA в то время, как вы допустили со своей стороны такие масштабные нарушения, и кто взаимодействовал с Россией в то время. Где расследования внутри? Где наказания тех, кто не увидел и допустил? Где имена, пароли, явки, дела, дисквалификации и отстранения виновных? Ничего этого нет. В своем огороде копать ядовитые грядки вы не будете. Это разумно. © официальный сайт оргкомитета Олимпийских игр в Токио Олимпийские кольца у арены в Токио Ну да бог с ней, с историей прошлого. Хотелось бы послушать ваши разъяснения по поводу того, как одни спортсмены, легально употребляющие допинг в виде терапевтических исключений, с вашего разрешения побеждают спортсменов, не принимающих те же препараты. Хотелось бы получить ответ на вопрос, почему вы ратуете за недопуск именно российских спортсменов, которые отбыли дисквалификацию за допинг, на Олимпийские игры, а в отношении, например, таких же представителей США молчите, как грустная пойманная рыба на крючке? Или вы и есть на крючке? Или Мэрин Джонс, Бен Джонсон, Армстронг и Гэтлин – это не системность анаболиков на протяжении десятилетий? Ах да, простите, вас же не пускают на звездно-полосатую поляну. Там ягодки сорвать вам не под силу, по рукам настучат! Тогда, может, вы подробно объясните, почему лечебный препарат мельдоний вдруг стал запрещенным, а точно такие же и даже мощнее его аналоги в других странах (разумеется, под другим названием) по сей день вами разрешены? Понимаю, что вам скучно тратить свое время на такие мелочи. Тем более вам такие вопросы не задают прилюдно. Вот если бы МОК или Интерпол спросили. Ну да ладно, могу спросить я (и официальные запросы мы вам отправим, само собой). В надежде получить ответ. Иначе налицо 100-процентная политика двойных стандартов. Дискриминация по национальному признаку и полная политизированность организации в ее нынешнем виде. Транспарентность? Объективность? Открытость? Вы не забыли еще о таких принципах в безостановочной охоте на российских ведьм? Если вспомните, то тогда прокомментируйте, пожалуйста, следующие пункты антидопинговой повестки, которые могли бы войти в список тем, которые нужно обсудить на исполкоме 15 мая, но, само собой, не войдут. Коронавирус ведь не помешает ответить на письмо, правда? Скандал в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 5 января 2020 года немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм-расследование журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции в IWF. Восстановить доверие: что власти нужно предпринять в политике и экономике В фильме приведены шокирующие подробности многолетнего правления президента IWF Тамаша Аяна, в том числе коррупция, финансовые злоупотребления, грубейшие нарушения антидопинговых правил, сокрытие антидопинговых нарушений, 51 (!!!) участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, включая 29 чемпионов и призеров Игр, дисквалифицированы за применение допинга. Помимо непосредственно IWF и её президента, в фильме рассказывается о многолетней противоправной деятельности Венгерской национальной антидопинговой организации, которая коррупционным путем долгие годы получала заказы на обслуживание крупнейших международных соревнований, в том числе чемпионатов мира, и принимала непосредственное участие в совершении и сокрытии антидопинговых нарушений прямо во время соревнований, а также в рамках внесоревновательного контроля. © РИА Новости / Владимир Астапкович Тамаш Аян Всемирное антидопинговое агентство ограничилось лишь пресс-релизом о том, что WADA обеспокоено выходом фильма и выдвинутыми обвинениями. Тем не менее, WADA отказалось начать собственное полномасштабное расследование, как это было сделано в 2015 году в отношении России и РУСАДА. Хотелось бы узнать причину, по которой не было расследования – десятки дисквалифицированных и масштабные нарушения не являются поводом для этого? Расследование по фактам, изложенным в фильме Зеппельта, было инициировано самой IWF (решение от 31 января 2020 года). Фактически получается, что расследование против IWF проводится по инициативе и за счет самой IWF, что ставит под сомнение объективность такого расследования, даже несмотря на то, что к этому расследованию привлечен профессор Ричард Макларен. Возможно, что среди потенциальных объяснений бездействия WADA в отношении IWF может являться тот факт, что, по моей информации, от лиц, знакомых крайне близко с участниками процесса, личным другом господина Тамаша Аяна является знаменитый швейцарский юрист Франсуа Каррар, чья юридическая фирма (Kellerhals & Carrard) долгие годы обслуживала IWF (и, допускаю, что была в курсе и могла консультировать Аяна относительно всех рисков) и одновременно обслуживает WADA. Налицо серьезнейший конфликт интересов. Почему это не стало предметом расследования? Отдельного расследования, на мой взгляд, также заслуживает тот факт, что госпожа Урсула Папандреа из США, назначенная исполняющей обязанности президента IWF в связи с отстранением Аяна, долгие годы была в команде Аяна и не могла не знать о том, что происходит в IWF. Как так получается, и почему нет никакой реакции на происходящее? Скандал, связанный с американским тренером Альберто Салазаром В передаче Panorama на английском канале "Би-би-си" были обнародованы сведения о многочисленных фактах нарушения антидопинговых правил одним из самых известных в мире легкоатлетических тренеров Альберто Салазаром (США), в том числе показания нескольких информаторов из числа атлетов, тренировавшихся в группе Салазара. Обнародованная информация указывала, что в самом знаменитом в мире легкой атлетики профессиональном беговом проекте Nike Oregon Project, который возглавлял Салазар, регулярно совершались антидопинговые нарушения с использованием запрещенных субстанций тестостерон и преднизон. Салазар являлся тренером культового британского бегуна Мо Фара, который является четырехкратным олимпийским чемпионом и к которому WADA просто не подпускали, охраняя как национального героя Великобритании. Остается лишь спросить: по какой причине не перепроверяются допинг-пробы чемпиона? Или у него неприкосновенность? Сами виноваты? Что не так в истории с Региной Тодоренко © AFP 2020 / ADRIAN DENNIS Кубино-американский тренер Альберто Салазар с британским легкоатлетом Мохаммедом Фарой 1 октября 2019 года USADA дисквалифицировала Салазара и доктора Джеффри Брауна на 4 года за антидопинговые нарушения, включая распространение запрещенных субстанций, использование запрещенных методов. Однако, вплоть до настоящего времени НИ ОДИН СПОРТСМЕН, который тренировался у Салазара не дисквалифицирован и даже не начато ни одного дисциплинарного расследования, что нонсенс, с учетом дисквалификации тренера и доктора совместно с признаниями информаторов. Британская пресса регулярно выпускает материалы, в которых обвиняет Федерацию легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) и Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) в преступной бездействии и сокрытии нарушений в течение долгого времени, никакой реакции со стороны WADA нет. На протяжении более чем 5 лет WADA даже не попыталось начать расследования в отношении вопиющих фактов повсеместного злоупотребления запрещенными субстанциями в рамках проекта Nike Oregon Project и в отношении потенциального бездействия и возможного сокрытия нарушений со стороны UK Athletics и UKAD. Работа USADA на территории США Исполнительный директор Американского антидопингового агентства (USADA) регулярно выступает в прессе с обличительными заявлениями в адрес российского спорта и требованиями применить максимально жесткие санкции к российским спортсменам, вплоть до полного запрета участия россиян в международных соревнованиях, но, между тем, USADA оказалось неспособным контролировать антидопинговую деятельность в пределах территории своей же собственной страны; Самые могущественные профессиональные спортивные лиги США (NFL, NBA, NHL, MLB) не признают компетенцию USADA и принимают антидопинговые правила, полностью противоречащие всемирному антидопинговому кодексу – максимально сокращенный список запрещенных субстанций, максимально мягкие санкции даже за использование анаболических стероидов, сокращенные периоды тестирования и так далее. USADA не имеет ни авторитета, ни полномочий, ни средств для того, чтобы контролировать спортивные организации в своей собственной стране, но при этом поддерживает принятие конгрессом США Закона Родченкова, чтобы иметь возможность преследовать спортсменов из других стран по всему миру, не справляясь со своими атлетами на собственной территории. Дисквалификация американского менеджера легкоатлетов Роберта Вагнера 18 декабря 2017 года английская газета Daily Telegraph опубликовала огромную статью "Эксклюзивное расследование: Чемпион мира в беге на 100 метров Джастин Гэтлин замешан в новом допинговом скандале", которая была подготовлена в результате журналистского расследования в отношении менеджера (агента) Роберта Вагнера. Среди клиентов Роберта Вагнера – известнейшие американские легкоатлеты, в том числе чемпион мира в беге на 100 метров, ранее неоднократно дисквалифицированный Джастин Гэтлин. Британские журналисты, представившись кинематографистами, снимающими фильм про легкую атлетику, вышли на Роберта Вагнера и предложили ему сотрудничество в рамках подготовки к фильму. По легенде им нужно было разработать специальную программу подготовки (в том числе фармакологическую с помощью запрещенных субстанций) для одного из актеров, играющих звезду легкой атлетики. Долги СССР: как их возвращала Россия Во время встречи журналистов с Робертом Вагнером в одном из ресторанов журналисты сняли на скрытую камеру разговор, в котором Роберт Вагнер фактически заявил о том, что использование запрещенных субстанций – это стандартная повседневная процедура для всех американских спринтеров, включая Джастина Гэтлина. © AFP 2020 / ANDREJ ISAKOVIC Американский легкоатлет Джастин Гэтлин Cтатья в Daily Telegraph послужила основанием для возбуждения Athletics Integrity Unit (AIU) дисциплинарного расследования в отношении Вагнера. В рамках указанного расследования Вагнер был опрошен и заявил, что сообщил журналистам/кинематографистам ложную информацию, чтобы получить работу в этом фильме и крупное вознаграждение. На самом деле, как утверждает Вагнер, ему ничего неизвестно об использовании запрещенных субстанций американскими спринтерами. Ни WADA, ни AIU, ни USADA даже не попытались начать хоть какое-то расследование для проверки заявлений Вагнера, а легко поверили его словам о том, что он все придумал. Вагнер был дисквалифицирован всего на 2 года (которые уже истекли к моменту вынесения решения) за нарушение этических норм, выразившееся в сообщении ложной информации. Столь принципиальные организации на слово (!) поверили, что Вагнер просто пошутил. В очередной раз обращают на себя внимание двойные стандарты. Например, в случае с Данилом Лысенко AIU провел широкомасштабное расследование после слов спортсмена о том, что ему помогли достать поддельные документы, а в случае с Вагнером антидопинговые организации просто поверили на слово человеку о том, что он врал журналистам, а на самом деле ничего не знает про использование допинга в американском спорте. По какой причине не было расследования и публикация английских СМИ, по факту, осталась без внимания? Скандал с немецким врачом Мартином Шмидтом В феврале 2019 года австрийский лыжник Йоханнес Дюрр признался в том, что на протяжении многих лет нарушал антидопинговые правила при содействии немецкого врача Мартина Шмидта. В результате локальных расследований было установлено, что доктор Мартин Шмидт организовал подпольную клинику в немецком городе Эрфурте и содействовал антидопинговым нарушениям несколькими десятками элитных спортсменов из разных стран. WADA даже не попыталось начать своего расследования по этому поводу, даже несмотря на то что (или именно по этой причине?) среди клиентов доктора Шмидта были элитные спортсмены из многих видов спорта. Многие имена спортсменов так до сих пор не раскрыты, и даже неизвестно, ведется ли против них какое-либо расследование. Надеюсь, что наши дорогие друзья ответят на все эти вопросы с конкретикой, а не отписками, тем более сейчас у них много свободного времени на то, чтобы обсудить это и дать исчерпывающую информацию, почему одним можно, а другим нельзя, почему за одними вы бегаете, а других в упор не видите. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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