Всеми силами – за Россию: Венгрия выступила щитом против НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, то в Европе не желают конфликта с Россией.

В Венгрии заявили, что страны Европы не желают конфликта с Москвой. Несмотря на то, что Венгрия является членом НАТО, Будапешт будет "всеми силами" стараться предотвратить конфликт между альянсом и Россией.

Как отметил министр, в этом многие страны ЕС солидарный с позицией Будапешта.

"Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался", - заявил Сийярто в интервью RT.

Лицемерие Европы

При этом министр указал на лицемерие Европы по отношению к русским. Глава МИД Венгрии отметил, что некоторые страны критикуют Россию и одновременно заключают с ней "крупнейшие сделки".

По мнению дипломата, в этом кроется большое лицемерие.

"Большие страны - большие и сильные страны - могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны не могут себе этого позволить", - указал он.

Впрочем, такое поведение со стороны европейцев неудивительно -аналогичный подход в ЕС используется и по отношению к Китаю.

Однако, заметили в МИД Венгрии, эта двойственность оказывает негативное влияние на торгово-экономические отношения ЕС, так как Китай существенно увеличил свою долю в мировой торговле.

"Политическая причина"

Лицемерие свойственно и отношению к вакцине от коронавируса "Спутник V". По словам министра Сийярто, в частных беседах европейцы отзываются о ней хорошо, однако публично делают противоположные заявления.

В интервью телеканалу RT он отметил, что русскую вакцину не признают в Европе по политическим причинам.

По его словам, всякий раз, когда он общается с западноевропейскими коллегами, они отмечают эффективность русского препарата, но на публику говорят иные вещи. Сийярто признал, что это его расстраивает.

При этом, подчеркнул дипломат, благодаря одобрению "Спутника" Венгрия смогла открыть границы и восстановить экономику на два месяца раньше, чем другие страны Европы.

Венгрия стала первой страной в ЕС, где признали "Спутник V". Там его зарегистрировали по ускоренной процедуре.