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Всем в Иркутской области помочь: Путин дал строгие поручения уже федеральной власти

03 июля 2019, 20:54  •  56 • Политика
Глава России Владимир Путин присвоил наводнению в Иркутской области статус ЧС федерального характера. На ликвидацию последствий потопа брошены все силовые ведомства страны. Чиновникам поручено не допустить роста цен и обеспечить все выплаты.
Президент России Владимир Путин постановил признать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и принять соответствующие меры. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Документ устанавливает особый уровень реагирования на ЧС в Иркутской области и привлечь к ликвидации последствий наводнения Вооруженные силы России, а также другие войска и воинские формирования. Правительству приказано выделить деньги на капитальный ремонт поврежденного жилья, и обеспечить выплаты всех необходимых компенсаций.
Кроме того, Путин поручил правительству не допустить роста цен на товары и услуги первой необходимости в пострадавших от наводнения районах. А об исполнении указов приказано отчитываться ежемесячно.

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