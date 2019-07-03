Всем в Иркутской области помочь: Путин дал строгие поручения уже федеральной власти

Президент России Владимир Путин постановил признать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и принять соответствующие меры. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Документ устанавливает особый уровень реагирования на ЧС в Иркутской области и привлечь к ликвидации последствий наводнения Вооруженные силы России, а также другие войска и воинские формирования. Правительству приказано выделить деньги на капитальный ремонт поврежденного жилья, и обеспечить выплаты всех необходимых компенсаций.

Кроме того, Путин поручил правительству не допустить роста цен на товары и услуги первой необходимости в пострадавших от наводнения районах. А об исполнении указов приказано отчитываться ежемесячно.