«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России

Украинские СМИ сообщили о «мощном ударе», который нанесли по России три европейские страны и Украина.

Политолог и публицист Армен Гаспарян обратил внимание на то, как украинские СМИ подают новость о санкциях против России, которые поддержали Украина и три европейские страны, которые не являются членами ЕС.

В своем твиттере Гаспарян высмеял заголовок сайта «Обозреватель», в котором утверждалось, что по России нанесли «мощный удар». «Всем стало страшно?» - спросил он.

«Я думаю, чё так спал плохо сегодня... А это был мощный удар из Норвегии...» - ответил один из читателей.

Пользователи соцсети также предложили свой вариант заголовка для этой новости: «Вымаливающая кредиты и старые корабли Украина нанесла мощный удар».