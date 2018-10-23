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«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России

23 октября 2018, 10:09  •  370 • Политика
Украинские СМИ сообщили о «мощном ударе», который нанесли по России три европейские страны и Украина.
Политолог и публицист Армен Гаспарян обратил внимание на то, как украинские СМИ подают новость о санкциях против России, которые поддержали Украина и три европейские страны, которые не являются членами ЕС.
В своем твиттере Гаспарян высмеял заголовок сайта «Обозреватель», в котором утверждалось, что по России нанесли «мощный удар». «Всем стало страшно?» - спросил он.
«Я думаю, чё так спал плохо сегодня... А это был мощный удар из Норвегии...» - ответил один из читателей.
Пользователи соцсети также предложили свой вариант заголовка для этой новости: «Вымаливающая кредиты и старые корабли Украина нанесла мощный удар».

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