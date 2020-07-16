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Всем спасибо, весенний призыв окончен: в войска отправились 135 тысяч новобранцев

16 июля 2020, 00:25  •  44 • В России

А сомнения, конечно были. Весенний призыв на срочную службу был объявлен президентом, как и полагается по закону, 1 апреля. И, так же согласно закону, обязан был завершиться 15 июля. Но апрель и май в России (и во всем мире) выдались лихие — коронавирусные. Военкоматы перешли на «дистанционку» - работая с призывниками он-лайн. И начали их вызывать на комиссии лишь 12 мая, пропуская через экспресс-тесты на вирус.

В итоге 1,5 тысячи призывников не допущены на сборные пункты из-за выявленных у них признаков ОРВИ.

Но 135 тысяч юношей в войска отправлены (из них 450 — в научные роты и 150 — в спортроты). Столько и требовалось по плану.

Кстати, отправка в войска стала отдельным квестом. Ради соблюдения социальной дистанции призывников, для них впервые были арендованы сразу 2,1 тысяч пассажирских вагонов, задействованы 11 воинских эшелонов и 40 чартерных рейсов авиации. А в войсках новобранцев ждет еще и 14-дневный карантин.

Как отчиталось Минобороны, «весенний призыв-2020 завершен с должным качеством и в срок».

Удивительно, но даже в общей суматохе с коронавирусом, Российская армия проявила себя как четко работающий механизм. Теперь призвавшимся — хорошей службы и возвращения домой через год. А не призвавшимся — вольно. Всем спасибо. До следующего призыва.

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