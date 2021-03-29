Всем по местам: над чем предстоит работать новому составу ЦИК

Новому составу Центральной избирательной комиссии в первую очередь предстоит бороться с фальсификациями, заявили «Известиям» в Госдуме и экспертном сообществе . Прецедент в Пензенской области, по их мнению, ударил по имиджу ЦИК — в дело пришлось вмешаться Следственному комитету, который указал на грубые нарушения на местных выборах уже после задержания бывшего главы региона Ивана Белозерцева. О необходимости увеличить уровень доверия населения к электоральным процессам заявила переизбранная на пост главы ЦИК Элла Памфилова . По словам политологов, ее назначение означает желание федеральных властей «не раскачивать» политическую ситуацию перед парламентскими и президентскими выборами.

Первая беседа

Основным вопросом на заседании ЦИК 29 марта в новом составе стало избрание главы комиссии. Кандидатов было всего двое — Элла Памфилова, занимавшая этот пост уже пять лет, и Александр Курдюмов от ЛДПР . Фаворит определился сразу: несколько членов организации выступили за переизбрание, за оппозиционера в свою очередь не высказался никто. Ожидания многих оправдались, и по итогам голосования Элла Памфилова вновь возглавила комиссию еще на пять лет — ее выбрали 14 членов ЦИК из 15. Именно под ее руководством пройдут осенние выборы в Госдуму в 2021 году, а также последующие президентские — в 2024-м .

Заключительное заседание действующего состава Центризбиркома Фото: cikrf.ru

Избирательный процесс в нижнюю палату будет трудным, предупредила глава ЦИК . И дело не только в пандемии, которая привела к ряду проблем как внутри страны, так и на международном поле. Ситуация осложняется тем, что «далеко не все страны» заинтересованы в том, чтобы объективно оценивать работу на участках. По ее словам, некоторые государства точно попробуют повлиять на выбор населения, однако комиссия относится к этому как к рутине. Чтобы поводов для критики в отношении ЦИК было меньше, потребуется изменить взаимодействие с отделениями на местах: в совместной работе должно быть больше аналитики, прогнозов и системных подходов, считает Элла Памфилова .

— Мы вообще изменим принцип кураторства (членов ЦИК над регионами. — «Известия»), он изменится... К концу апреля мы определимся и официально в своем постановлении разделим обязанности, — заявила она.

Помимо этого комиссия, по ее словам, продолжит работать над повышением доверия населения к избирательным процессам, ведь главная цель — признание выборов россиянами .

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, переизбранная председателем ЦИК РФ Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Полномочия прошлого состава ЦИК закончились 28 марта 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов: одна треть из них назначается президентом, вторая — верхней палатой парламента, третья — нижней. В этом году глава государства выдвинул Эллу Памфилову, членов Общественной палаты Павла Андреева и Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Борисова, а также сотрудницу администрации президента Наталью Бударину и декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова. В список Совфеда включили зампреда ЦИК прошлого состава Николая Булаева, членов комиссии Бориса Эбзеева и Евгения Шевченко, председателя избиркома Орловской области Людмилу Маркину и возглавлявшего городской округ Красногорск Эльмира Хаймурзина. Госдума же выбрала руководителя аппарата фракции «Единой России» Константина Мазуревского, депутата от ЛДПР Александра Курдюмова, а также членов ЦИК Евгения Колюшина, Николая Левичева и Антона Лопатина.

Старые проблемы

Отсутствие кардинальных изменений при выборе нового руководства удивило и огорчило парламентскую оппозицию. Как отмечают в ЛДПР, новые люди могли бы дать дополнительный импульс работе комиссии . В партии отметили, что пока взаимодействие Госдумы с ЦИК оставляет желать лучшего, потому что многие вопросы не получается обсудить, а проблемы — оперативно решить.

— ЦИК не помогает никому. Сколько раз мы ни обращались, никакой помощи не было. Они зарубают всех. Избиркомы на местах отказывают, а ЦИК РФ их не поправляет. Пензенская область: мы поднимали вопрос о фальсификации — ноль реакции. Сейчас арестовали Белозерцева (бывшего губернатора региона. — «Известия»), они на одном участке обнаружили. Им стыдно дать по всем участкам информацию. Везде фальсификации — до 70%, — заявил «Известиям» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вскоре после задержания руководителя Пензенской области СК сообщил о фальсификациях на местных выборах . По данным следователей, 13 сентября 2020 года в единый день голосования в Бессоновском районе председатель участкового избиркома внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня отметки о голосовании за одного из кандидатов и поместила их в стационарный ящик для голосования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эти и другие случаи нарушений ударяют по имиджу ЦИК, считает политолог Евгений Сучков. По его словам, критика и предложения оппозиционных партий действительно редко влияют на политику комиссии . Отчасти нежелание «Справедливой России» выдвигать своих кандидатов на пост руководителя ЦИК означает, что в партии считают объединение сил с единоросами более эффективной стратегией, прежде всего в борьбе с нарушениями во время избирательных процессов. Оставшаяся руководителем ЦИК Элла Памфилова знает об этих проблемах и планирует их решать в силу своих возможностей. Переназначение главы комиссии означает, что ее позиция схожа со взглядами федеральных властей, которые не хотят дестабилизировать ситуацию перед предстоящими выборам и.

— У нас есть хроническая проблема — фальсификации в регионах. Если вопрос новому составу комиссии получится решить, это будет очень хорошо для избирательной системы , — сказал «Известиям» эксперт, отметив, что наиболее сложная ситуация — в южных регионах и на северо-западе страны.