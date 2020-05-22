Всем по местам: как вузы обеспечат бесплатное образование для 60% выпускников

Задания ЕГЭ в этом году не будут отличаться по сложности от тех, что были в предыдущие годы. Об этом «Известиям» сообщили в Рособрнадзоре по итогам совещания о ситуации в сфере образования, которое провел Владимир Путин . На нем президент объявил, что не менее 60% выпускников должны иметь возможность претендовать на получение бесплатного высшего образования . Как рассказали «Известиям» в Минобрнауки, ведомство уже работает над расширением количества бюджетных мест в вузах . Причем приоритетными направлениями станут развитие экономики и социальной сферы. Поднимался вопрос и о переносе военного призыва в этом году. Правда, совсем избежать армии, по данным источников, не получится : сроки будут утверждены в зависимости от формирования приемных комиссий.

Сложно, но необходимо

Несмотря на проблемы с переходом в дистанционный формат, система образования, по мнению Владимира Путина, в целом справилась с поставленными задачами.

— Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных за этот период знаний. При необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы , закрепить материал, — заявил президент на совещании.

Онлайн-обучение открывает большие возможности. Однако сообщения о том, что digital-формат полностью заменит очные занятия, глава государства назвал «откровенной провокацией».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В сложившихся обстоятельствах президент попросил вузы не задирать стоимость обучения и внимательно изучить ситуации, при которых у студентов возникают проблемы с оплатой. Правительство и Банк России, в свою очередь, обсудят, можно ли снизить ставки по образовательным кредитам с 8 % до 3% и продлить период их погашения, а также увеличить размер налогового вычета.

Сейчас студенты-контрактники по всей стране требуют от вузов вернуть часть денег за обучение из-за перехода на дистанционный режим . Так, рядом с Уральским федеральным университетом в Екатеринбурге устроили одиночный пикет. В Москве активисты не стали нарушать режим самоизоляции и написали петиции с аналогичной просьбой на имя ректоров РГГУ и ВШЭ.

Минобрнауки на своем сайте разъяснило, что переход на онлайн-формат не означает автоматический пересмотр заключенных договоров. И всё же шанс вернуть часть средств за обучение есть . Об этом «Известиям» ранее заявлял председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. Главное для студента — доказать, что учебный процесс действительно пострадал из-за новых условий.

Бесплатное место

— В настоящий момент Министерством науки и высшего образования РФ дорабатываются особенности установления дополнительных контрольных цифр приема на 2020/2021 год, — рассказали «Известиям» в ведомстве . Этот вопрос обсуждается в рамках поручения президента увеличить количество бюджетных мест.

— В послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года, увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы, — отметил президент. — Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Для университетов это задача сложная . Однако в некоторых из них над этим уже активно работают.

— Увеличение бюджетных мест в вузах позволит школьникам из регионов получить бесплатное высшее образование, что очень актуально для большинства абитуриентов малых городов и сел в сложившейся ситуации, — подтвердил «Известиям» ректор Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерий Егорушкин.

О готовности принять на бюджет рекордное количество абитуриентов отрапортовал и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).

— В 2020 году на программы бакалавриата и специалитета выделено 1648 бюджетных мест. В общем на все программы (балакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура) поступят 2898 человек. Плюс 1600 человек будут взяты на внебюджетные места — итого примерно 4500, — рассказал «Известиям» врио ректора СКФУ Дмитрий Беспалов.

Градусник науки

В 2020 году почти 692 тыс. учеников окончат школу. Сдача ЕГЭ начнется 29 июня, объявил президент на совещании.

Как рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, изменения в задания госэкзамена вносить не собираются, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих.

— Внесение изменений в КИМ ЕГЭ сейчас может только дезориентировать выпускников, которые готовились к экзаменам в течение всего года по заранее известной модели ЕГЭ, — отметили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Списать русский, на который выделили два дня, ни у кого не получится, потому что варианты будут разными, заявили в Рособрнадзоре . При этом во всех школах достаточно педагогов, чтобы контролировать не только санитарные нормы, но и поведение учеников.

Как отметили в ведомстве, на экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее 1,5 м, у всех учеников будут проверять температуру.

— Количество лиц, заявившихся на ЕГЭ-2020, составляет 783 267 человек, из них выпускников прошлых лет — 74 808. Полагаем, что все заявленные, за исключением порядка 48 тыс. выпускников 11-х классов, которые изначально выбрали для сдачи ЕГЭ только русский язык и базовую математику для получения аттестата, планируют поступать в вузы, — добавили в Рособрнадзоре.

При этом, как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выпускные экзамены для 9-х классов будут отменены. Итоговые оценки им, а также ученикам 11-х классов будут выставлены по результатам на конец учебного года . Все они получат аттестаты до 15 июня. Их выдадут независимо от того, сдавали они ЕГЭ для дальнейшего поступления или нет. Это временная мера, введенная в порядке исключения, отметил министр просвещения.

С оглядкой на вирус

По мнению некоторых экспертов, несмотря на все предпринятые меры, лучше было бы отменить ЕГЭ . Эпидемия коронавируса очень сильно отразится на поступлении в вузы, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Возможности у учащихся разные: не у всех есть компьютеры и хороший интернет. По словам политика, для таких детей можно, например, установить пониженный балл приема в вуз.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

С депутатом не согласна директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Она считает, что отменять ЕГЭ нет причины, даже если его проведение в этом году потребует дополнительных затрат.

— Прием в вузы только по внутренним экзаменам отбрасывает нас на 10 лет назад и дискредитирует саму систему ЕГЭ. А также оставляет шанс вернуться к коррупционной составляющей и дисбалансу, когда выпускники из регионов практически не могли поступить в топовые московские и питерские заведения, — заявила эксперт «Известиям».

Служба подождет

На совещании Владимир Путин также заявил, что ученикам пока не стоит переживать из-за армии.

— Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года, — сказал он.

Официально осенняя призывная кампания начинается с 1 октября и завершается 31 декабря. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, осенний призыв на военную службу переноситься не будет.

— Независимо от решения военного ведомства полностью осенний призыв никто не отменит, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Помимо бывших школьников, не поступивших в высшие учебные заведения, под призыв попадает еще много других категорий граждан. Традиционно на выпускников школ приходится 30–40% от общего числа.

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС/Алексей Никольский

По словам собеседников «Известий», сейчас прорабатывается несколько вариантов для выпускников школ нынешнего года. Правда, окончательное решение примут, когда будут определены новые сроки подачи документов и зачисления в вузы. Если они сместятся на октябрь-ноябрь, то выпускникам необходимо будет предоставить отсрочку от осеннего призыва.

Материал подготовили Любовь Лежнева, Анна Урманцева, Елена Сидоренко, Алексей Рамм