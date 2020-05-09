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Всем по 75 тысяч: Путин поддержал рублём ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье
09 мая 2020, 17:10 • 42 • Политика
Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Путин подписал указ о выплатах в размере 75 тысяч рублей. Деньги должны прийти в мае - июне.
Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии, выплатят по 75 тысяч рублей. Соответствующий указ в пятницу, 8 мая, подписал президент России Владимир Путин.
В документе отмечается, что единовременная выплата осуществляется в рамках 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На выплаты могут рассчитывать инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.
Напомним, что ветераны ВОВ, живущие в России, получили выплаты месяцем ранее. Это было сделано для того, чтобы обезопасить и поддержать их, пока в стране бушует эпидемия коронавируса.
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