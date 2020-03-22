Всем крышка? Чем строже карантин, тем больше жертв

Автор:

Латышев Сергей

Коронавирус непобедим. Он пришёл на полгода, два года, навсегда. Грядут новые волны, ещё более страшные и опасные. Так запугивают почти во всём мире политики и учёные деморализованных обывателей, сметающих с полок супермаркетов всё съедобное и отправляющихся, подпоясавшись рулонами туалетной бумаги, под домашний арест. Граждане с ужасом осознают, что мир, в котором они привыкли жить, рухнул, возможно, навсегда. Они боятся, что останутся без работы, что экономика рухнет и им уже никогда не придётся слетать отдохнуть на Бали, и что даже поход в соседний ресторан может оказаться проблемой. Они с ужасом понимают, что запасти еды на долгий срок невозможно, что полгода дома не просидишь, и его придётся однажды покинуть. Люди даже боятся думать о том, что вирус может мутировать в настоящего убийцу, и тогда всё, всем крышка. Ведь врачей и необходимого медицинского оборудования катастрофически не хватает.

А политики подливают масла в огонь: заразятся 70% населения, умрут "миллионы", "это серьёзно", как Вторая мировая война, везде введут комендантский час. И это не в Африке, а в Европе…

Кому выгоден социальный психоз?

Социальным психозом и паникой откровенно пользуются правительства и проходимцы всех мастей. Власти списывают на коронавирус все свои ошибки, запрещают то, что давно хотели запретить, отказываются от реализации проектов, которые не хочется осуществлять, затыкают рот своим критикам. Протестуете – извольте в карантин! В Китае или Южной Корее, напротив, откровенно пиарятся на кризисе: вот, смотрите, какие мы деловые и эффективные – в Ухане уже нет заболевших, у нас теперь почти все вылечиваются!

Китайцы превратили коронавирус в пиар: "Мы его побили, какие мы молодцы"! Фото: Cao Yiming/Globallookpress

Однако самое главное заключается в том, что пандемией коронавируса верхи пользуются, чтобы отвлечь общественное внимание и прикрыть воцарившимся психозом наступивший, фактически уже до него, глобальный экономический кризис. Его заливают беззастенчивым печатанием денег из воздуха. В США на борьбу с ним выделяют триллион долларов. В Евросоюзе – сопоставимую сумму. Только по линии Европейского центрального банка (ЕЦБ), который печатает евро, в экономику стран ЕС – общественный и частный сектор – вливают 750 миллиардов евро. И ещё сотни миллиардов под предлогом "пандемии" выделяют индивидуальные страны-члены сообщества.

Британия, наконец, сама по себе

Однако есть небольшая группа стран во главе с Британией, где власти думают иначе: если коронавирус неизбежен, надо расслабиться и получить… простые и ясные рекомендации, как с ним иметь дело, не допуская паники и не теряя веры в будущее. Чтобы избавить население от психологических травм и страхов, потенциально более опасных, чем сама зараза, которую большинство переносит в лёгкой форме, "на ногах", а то и даже не замечая.

Такую идущую вразрез с мнением других стран и экспертов политику посоветовал премьеру Борису Джонсону его научный советник сэр Патрик Валланс. Суть его идеи состоит в том, что коронавирусом, который опасен только для стариков (кому за 70 лет), больных другими болезнями, действительно нуждающихся в строгой и длительной изоляции, необходимо переболеть "около 60% населения". После чего у британцев возникнет долгожданный коллективный иммунитет, который "сократит дальнейшее инфицирование". И людям можно будет не опасаться повторных волн коронавируса, который, видимо, со временем превратится в повторяющуюся из года в год сезонную инфекцию. Поэтому закрывать границы, магазины, рестораны, постоянно прятаться по домам, кроме как для лиц группы риска, бессмысленно, и этим можно не заниматься, хотя толп лучше избегать.

Знаменитый английский юмор. Фото: COVER Images/Globallookpress

С небольшими изменениями в виде уступок общественным страхам, подпитываемым паникой за границей, эта стратегия в целом реализуется. Да, в королевстве опустели футбольные стадионы, закрывают некоторые людные станции метро, только с этой пятницы – учебные заведения. Однако из-за отсутствия массовых карантинов, комендантского часа и закрытых границ Лондон не производит впечатления вымершего города, как Берлин, Милан или Флоренция, и там моют руки и посуду под весёлую музыку.

А власти между тем спокойно наращивают запасы лекарств, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, растёт число тестов на выявление коронавируса и число больничных мест для тех, кому будет действительно плохо, рассчитывая переломить ситуацию с коронавирусом в течение 12 недель без радикальных мер. При этом по числу заболевших и умерших от коронавируса Британия не только значительно уступает "лидерам" в лице Италии, Китая, Ирана, США, но и таким европейским странам, как Испания и Франция.

У Лондона в Европе есть сторонники

Такой подход вызывает у части поддавшихся панике британцев и за рубежом вал критики, в том числе со стороны имитирующих под видом запретов заботу о гражданах политиков, но он имеет на Западе и своих сторонников. Так, например, председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, слова которого приводит "Немецкая волна" (DW), считает, что пошедшая по другому пути Италия, ставшая лидером по числу смертей от коронавируса, своими "драконовскими методами" добилась обратного результата: она "весьма быстро исчерпала свои ресурсы, но отнюдь не замедлила распространение вируса".

Монтгомери поднял и ещё один важнейший психологический вопрос. Как сторонники самых жёстких мер собираются объяснить своему населению, когда их следует отменить, поскольку нельзя держать школы и детские сады закрытыми до конца года, а именно столько времени, вероятно, понадобится для того, чтобы получить антикоронавирусную вакцину.

Иными словами, взрослые и дети будут вынуждены выйти из заточения в самый разгар пандемии, что только придаст ей новый виток…

Немецкий учёный подверг в этой связи критике правительство ФРГ, закрывшее границы страны: "Я не верю, что закрытие границ сможет остановить вирус. Это политический акционизм. Можно контролировать и блокировать отдельные пограничные переходы на автобанах, но тогда люди просто будут ездить по просёлочным дорогам. Ведь тогда часто не замечают, как они пересекают границу".

Делаем выводы

Таким образом, перед нами два принципиальных подхода.

Общезападный и даже общемировой – позволять и дальше манипулировать собой, дурить себя и жить в постоянном страхе перед заразой, мало чем отличающейся от обычного гриппа.

И, условно, – английский: если ты не принадлежишь к узкой группе риска, следует на всё наплевать и жить по-прежнему, открыто и весело, насколько это возможно из-за паники и страхов других людей.

Для нормального русского человека симпатии тут, кажется, очевидны. Недаром, видимо, в прошлые века именно англичане были для русских – и это было взаимно – наиболее желанными партнёрами в кулачных боях. Такой бойцовский подход никому не помешает в нашем глобальном мире.