Всем карикатуристам – санкции: Дипломаты ищут спасение от «Маши и Медведя»

Британское издание The Times провозгласило многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» инструментом «кремлевской пропаганды». Сделано это было на основании слов кинокритика, профессора Букингемского университета Энтони Глиса, которому не понравился характер главной героини сериала.

В посольстве России в Великобритании иронично прокомментировали заявление критика. Сообщение было опубликовано на официальной странице дипломатического представительства нашей страны в Twitter. Дипломаты говорят о «важной проблеме», которую сегодня удалось поднять изданию.

Кстати, журналист Владимир Соловьев предельно коротко оценил позицию критика. Сказал, больше его заявления похожи на паранойю.

An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from “Masha and the Bear”? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive – and a very expensive – approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be