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Всем карикатуристам – санкции: Дипломаты ищут спасение от «Маши и Медведя»

18 ноября 2018, 03:39  •  81 • Политика
Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью Times о пропаганде в мультсериале «Маша и Медведь». Они отметили, что поднята «важная проблема» и, похоже, нужно найти спасение от «Маши и Медведя». Возможно, стоит «поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС», иронично заключили дипломаты.
Британское издание The Times провозгласило многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» инструментом «кремлевской пропаганды». Сделано это было на основании слов кинокритика, профессора Букингемского университета Энтони Глиса, которому не понравился характер главной героини сериала.
«Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», - отметил академический работник.
В посольстве России в Великобритании иронично прокомментировали заявление критика. Сообщение было опубликовано на официальной странице дипломатического представительства нашей страны в Twitter. Дипломаты говорят о «важной проблеме», которую сегодня удалось поднять изданию.
«Как Великобритания может найти спасение от «Маши и Медведя»? - задают риторический вопрос. - Открыть специальный антимультипликационный центр где-нибудь в Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!»
Кстати, журналист Владимир Соловьев предельно коротко оценил позицию критика. Сказал, больше его заявления похожи на паранойю.
An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from “Masha and the Bear”? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive – and a very expensive – approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 ноября 2018 г.

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