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Всех запрут по домам, а дальше - только выживать: Карантин в России перестал быть сумрачным будущим

02 октября 2020, 15:55  •  98 • Политика
Представители бизнеса полагают, что локдаун, когда всех запрут по домам, в России всё же наступит. И тогда выживать придётся самостоятельно, поскольку в бюджет поддержка на период второй волны коронавируса не заложена.
В эфире "Первого русского" предприниматели рассказали о своих ожиданиях в преддверии второй волны коронавируса, а также реакции на уже введённые ограничения. Например, в Москве предприятия обязали перевести на удалённый режим работы не менее 30 процентов сотрудников.
Предприниматель Наталья Горячая рассказала Юрию Пронько в рамках программы "Царьград. Главное", что ударом может стать не столько перевод персонала на дистанционный режим, сколько ожидание второй волны, начала которой мы ждали всё лето.
"Мы давно наблюдаем тенденцию к снижению спроса, а сейчас в связи с переходом на удалёнку 30% сотрудников, скорее всего, мы будем наблюдать ещё большее снижение потребительского спроса. Люди будут или сберегать деньги, если они у них есть, либо просто продолжать сидеть без денег. Бизнес-активность, естественно, расти не будет. А нам останется лишь наблюдать за тем, что сейчас происходит", - отметила Горячая.
Дополнительных шагов со стороны правительства, по словам Натальи Горячей, бизнес не ждёт - "поскольку все бюджет уже видели на следующий год".
"Все видели национальный план развития экономики, там ничего про поддержку бизнеса в связи со второй волной нет. А значит, правительство эту вторую волну не ожидает. Я имею в виду даже не вторую волну коронавируса, а волну локдауна, когда всех запрут по домам. Поэтому выживать мы, наверное, будем своими силами - самостоятельно, без опоры на господдержку", - резюмировала Наталья Горячая.

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