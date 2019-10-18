|
Всех троих - в Донбасс на передовую: Поглумившихся ради денег над смертью Гиви и Моторолы призывают карать
18 октября 2019, 10:39 • 106 • Политика
После шуток над смертью героев Донбасса участников модного юмористического шоу KuJi Podcast призвали отправить на передовую под Донецк, чтобы они в полной мере осознали свой поступок.
Трое участников модного юмористического шоу KuJi Podcast ради денег поглумились над смертью героев Донбасса. После того как фрагмент шоу был опубликован в соцсетях, "комиков" призвали отправить в Донбасс на передовую.
Речь идёт о юмористах Сабурове, Каргинове и Коняеве. Последний, помимо прочего, является преподавателем на мехмате в МГУ. Об этом пишет журналистка и блогер Юлия Витязева.
Напомним, что за 5 лет войны Донбасс потерял множество храбрых людей, которые до последнего защищали регион от украинских националистов и радикалов. Среди них командир ополченцев Арсен Павлов, более известный под позывным "Моторола". Именно его "юмористы" из KuJi Podcast выбрали для своих "шуток".
Фото: скриншот Twitter/@rex345rex.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2019, 03:54
|
14 октября 2019, 05:54
|
15 октября 2019, 04:39
|
16 октября 2019, 16:09
|
16 октября 2019, 04:54
|
15 октября 2019, 04:39
|
13 октября 2019, 16:54