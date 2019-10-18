Всех троих - в Донбасс на передовую: Поглумившихся ради денег над смертью Гиви и Моторолы призывают карать

Трое участников модного юмористического шоу KuJi Podcast ради денег поглумились над смертью героев Донбасса. После того как фрагмент шоу был опубликован в соцсетях, "комиков" призвали отправить в Донбасс на передовую.

Речь идёт о юмористах Сабурове, Каргинове и Коняеве. Последний, помимо прочего, является преподавателем на мехмате в МГУ. Об этом пишет журналистка и блогер Юлия Витязева.

"Этих бы уродов да на линию разграничения под Донецк. Вот тогда бы я посмеялся от души!" - пишет в Twitter Андрей@rex345rex. "Смеются над тремя героями. А слабо им похихикать над двумя Иловайск и Дебальцево - котлами???" - интересуется Жанна Бабий @CFoWymsqpnRV2os. "В уме не укладывается, до чего мы дожили: три подонка, откосивших от армии, пляшут на костях и оскорбляют память настоящих мужчин и бойцов", - негодует Наташа Мелл @0UgO9ZKwosOjiVj.

Напомним, что за 5 лет войны Донбасс потерял множество храбрых людей, которые до последнего защищали регион от украинских националистов и радикалов. Среди них командир ополченцев Арсен Павлов, более известный под позывным "Моторола". Именно его "юмористы" из KuJi Podcast выбрали для своих "шуток".

Фото: скриншот Twitter/@rex345rex.