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Всех троих - в Донбасс на передовую: Поглумившихся ради денег над смертью Гиви и Моторолы призывают карать

18 октября 2019, 10:39  •  106 • Политика
После шуток над смертью героев Донбасса участников модного юмористического шоу KuJi Podcast призвали отправить на передовую под Донецк, чтобы они в полной мере осознали свой поступок.
Трое участников модного юмористического шоу KuJi Podcast ради денег поглумились над смертью героев Донбасса. После того как фрагмент шоу был опубликован в соцсетях, "комиков" призвали отправить в Донбасс на передовую.
Речь идёт о юмористах Сабурове, Каргинове и Коняеве. Последний, помимо прочего, является преподавателем на мехмате в МГУ. Об этом пишет журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Этих бы уродов да на линию разграничения под Донецк. Вот тогда бы я посмеялся от души!" - пишет в Twitter Андрей@rex345rex.
"Смеются над тремя героями. А слабо им похихикать над двумя Иловайск и Дебальцево - котлами???" - интересуется Жанна Бабий @CFoWymsqpnRV2os.
"В уме не укладывается, до чего мы дожили: три подонка, откосивших от армии, пляшут на костях и оскорбляют память настоящих мужчин и бойцов", - негодует Наташа Мелл @0UgO9ZKwosOjiVj.
Напомним, что за 5 лет войны Донбасс потерял множество храбрых людей, которые до последнего защищали регион от украинских националистов и радикалов. Среди них командир ополченцев Арсен Павлов, более известный под позывным "Моторола". Именно его "юмористы" из KuJi Podcast выбрали для своих "шуток".
Фото: скриншот Twitter/@rex345rex.

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