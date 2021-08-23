Всех русофобов на Запад: Жириновский озвучил программу по "успокоению" Украины

Владимир Жириновский. Фото: State Duma Russia/www.globallookpress.com

Главный либерал-демократ уверен, что ситуацию разрешит только территориальный раскол страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что оптимальным решением украинского кризиса станет разделение страны на Галицию, куда необходимо свезти всех "всех русофобов", и Малороссию.

По мнению политика, запад Украины решит построить собственное государство и сможет пойти по пути восточноевропейских государств, обретя свое место в Евросоюзе и НАТО. А весь юго-восток современной Украины выберет "крымский вариант" и будет включен в состав Незалежной.

В современном существующем виде, добавил Жириновский, Незалежная выглядит проектом Австро-Венгрии образца Первой мировой, когда на Галичине русских истребляли. Политик повторил свою известную мысль об ошибочном присоединении большевиками польских территорий к Украине в 1939 году. По мнению либерал-демократа, Москва должна была тогда отдать западную часть в руки судьбы, "чтобы они там собрались все".

"Вопрос по этой же схеме нужно закрыть сегодня. Русофобы – в Галицию, а русские останутся жить на русских землях, в составе России", – заявил Жириновский.

По словам депутата Государственной думы, сформированный регион, который отойдет России, можно назвать "Малороссийским краем" со столицей либо в Донецке, либо в Харькове. Таким образом, на давнем конфликте будет поставлен жирный крест, и вся "вражда и раздел" уйдут в историю.

Ранее Жириновский заявил, что Соединенным Штатам следует как можно раньше покинуть Украину для предотвращения афганского сценария. По мнению лидера либерально-демократической партии, ситуация должна заставить задуматься о событиях в мире даже в некоторых уголках постсоветского пространства.