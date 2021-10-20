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Всех по домам: почему в России всё-таки вводят нерабочие дни
20 октября 2021, 21:00 • 75 • Политика
Из-за пандемии период с 30 октября по 7 ноября будет нерабочим с сохранением зарплаты, объявил на совещании с членами правительства Владимир Путин. Также он отметил, что при необходимости такая мера может быть продлена или введена с 23 октября в отдельных регионах. Как пояснили «Известиям» в Совфеде, ограничение не коснется предприятий непрерывного цикла. По словам политиков, вероятность продления нерабочих дней после 7 ноября во всех регионах крайне мала. В целом для преодоления пандемии, по словам президента, всем придется либо привиться, либо переболеть. Поэтому глава государства призвал граждан сделать выбор в пользу более безопасного первого варианта.
Ковидные каникулы
Эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной: рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 35 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина. 19,2% случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, а 65,2% — на остальные регионы. Такой подъем, по ее мнению, прежде всего связан с медленной вакцинацией населения и нарушениями ограничительных мер. Чтобы остановить распространение инфекции, она попросила россиян привиться и воздержаться от путешествий по стране.
В целом для уменьшения контактов между людьми и, соответственно, улучшения эпидситуации Владимир Путин согласился с идеей кабмина объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Соответствующий указ он подписал сразу после мероприятия. Однако в особо сложных регионах эта мера может быть введена и с 23 октября, а при необходимости такой период продлится и после 7 ноября. Решение о нерабочих днях не коснется предприятий непрерывного цикла, подчеркнул член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Организации жизнеобеспечения, работу которых нельзя остановить, продолжат трудиться. Вероятность продления нерабочих дней отличается от региона к региону, в некоторых из них это действительно произойдет. Однако вряд ли такая мера будет реализовываться на федеральном уровне после 7 ноября, — сообщил «Известиям» сенатор.
Несмотря на все меры властей, у россиян, по мнению президента, есть только два варианта — переболеть или привиться, но самым безопасным и логичным считается введение вакцины. Однако далеко не все это понимают, отметил Владимир Путин.
— Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: «Ты привился?». Вопрос ко мне: «А ты привился?». Я говорю: «Нет пока» — «Я подожду, пока ты привьешься». Хорошо, вот я привился, спрашиваю: «Ты привился?» — «Нет». — «Почему?». — «Ну, не знаю, подожду пока». Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, я даже не понимаю, что происходит. А у нас надежная, эффективная вакцина, — отметил он.
Объективно оценивать ковидную ситуацию позволяет статистика, поэтому ее ни в коем случае нельзя приукрашать, напомнил президент главам регионов. Немаловажную роль в борьбе с коронавирусом играет и быстрое выявление заболевших, поэтому требуется расширить объемы тестирования, отметил глава государства. Если же у человека обнаружили COVID, то члены его семьи должны подумать о безопасности окружающих и взять больничный.
— Я обращаюсь сегодня и ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее нужно это сделать, вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе, — призвал Владимир Путин.
Экономические удары
По оценкам кабмина, российская экономика из-за режима нерабочих дней будет терять в среднем 4 млрд рублей в сутки. Соответственно, в случае введения двухнедельного периода нерабочих дней суммарные издержки составят около 60 млрд рублей без учета непродовольственной торговли, уточнил на совещании первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, правительство имеет достаточно точные оценки снижения оборотов выручки у предприятий, на которые приходится основной удар. Среднесуточное сокращение выручки в наиболее пострадавших отраслях достигает 25-30%, а в столице превышает треть — 35%.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Из-за повышенных издержек бизнеса кабмин предложил две меры поддержки. Во-первых, правительство выступило за единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на каждого работника компаниям из пострадавших отраслей. В их числе предприятия в сферах культуры, спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг и организации досуга и развлечений. Аналогичная мера уже применялась весной прошлого года. Это потребует около 27 млрд рублей. Охват составит порядка 2 млн человек, подсчитали в кабмине. Средства должны компенсировать почти половину выпадающей выручки, отметил первый вице-премьер. Сбор заявок предлагается осуществлять дистанционно через ФНС с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты — с 15 ноября по 31 декабря.
Во-вторых, предлагается возобновить кредитную поддержку бизнеса при условии сохранения штата сотрудников — сокращения не более чем на 10%. Такая мера также уже применялась — с марта по июль нынешнего года. Максимальный объем кредита будет равняться одному МРОТ, умноженному на число сотрудников и на 12 месяцев. С помощью грантов предполагается обеспечить выплату зарплат, а займы могут использоваться в случае нехватки средств на уплату налогов, аренды и коммунальных платежей, пояснил Андрей Белоусов. Ставка по таким кредитам составит 3% годовых, причем первые полгода предприятия будут освобождены от любых платежей по займам. Мера охватит 1,2 млн занятых, оценивают в кабмине. При этом первый замглавы правительства допустил введение дополнительных мер поддержки бизнеса в случае необходимости.
Этих мер поддержки будет достаточно, если период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) не будет продлен, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его мнению, в противном случае может потребоваться расширение помощи. На основании опыта предыдущих кризисов механизмы поддержки бизнеса отлажены, средства у государства есть, констатировал экономист.
Последствия от введения нерабочих дней могут оказаться намного серьезнее, чем потери в 60 млрд рублей: на фоне проблем с высокой закредитованностью населения и раздачей ипотечных займов это может стать толчком для начала нового кризиса, заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин. Выплаты в объеме одного МРОТ окажут реальную поддержку малому и среднему предпринимательству. Главное, чтобы эти меры помощи были распространены на всех субъектов МСП, подчеркнул он.
— Льготное кредитование — это серьезная поддержка, но последняя льготная программа имела много ограничений по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), что существенно снизило её эффективность и применяемость, — сказал эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Выбор мер поддержки будет зависеть от тяжести ограничительных мер. Если реализуются худшие сценарии с полной приостановкой деятельности предприятий, то они, конечно, должны быть серьезными, сказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Тут, по его мнению, уместно говорить о прямых финансовых компенсационных выплатах и налоговых льготах. Субсидированное кредитование тоже может быть рассмотрено, но, вероятно, это будет наименее привлекательной мерой.
Кроме того, в бюджете не учтены возможные государственные меры поддержки предпринимателям, плюс заложен очень низкий уровень инфляции, напомнил Алексей Мостовщиков. Если Россию ждет самый серьезный сценарий развития эпидемиологических ограничений, то потребуется корректировка ВВП и других показателей.
Вряд ли нерабочие дни ограничатся одной неделей, дальше их могут продлить, и обойдется это уже не в 60 млрд рублей, предполагает член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин. Бизнес, у которого нет подушки безопасности, будет не очень хорошо себя чувствовать — это касается, прежде всего, индустрии гостеприимства и всего, что с этим связано.
— Выплаты в объеме одного МРОТ на сотрудника — это лучше, чем ничего, но не решают проблем, ведь это не те суммы, на которые человек может существовать, — сказала «Известиям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. — В ситуации падения платежеспособности и дестабилизации экономической ситуации у людей зачастую не собраны накопления и нет подушки безопасности.
Программа кредитования бизнеса под 3%, по ее мнению, в своей основе не помогает, но оттягивает выплаты: тяжелые времена наступят, просто чуть позднее, когда необходимо будет расплатиться по взятым обязательствам, отметила эксперт. Предприятия сегодня не могут планировать свои доходы, так как ситуация слишком нестабильна.
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