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«Всех отправили домой умирать»: главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

10 декабря 2019, 11:54  •  42 • В России
В Москве арестовали заведующую роддомом №27 Марину Сармосян — женщину подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На действия Сармосян и других сотрудников роддома пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. В результате проведённой Мосгорздравом проверки руководство роддома было уволено в полном составе. Родственники заведующей считают обвинения бездоказательными, а избранную меру пресечения неоправданно жёсткой.
 
РИА Новости © marsarm / Instagram
 

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян. Заведующую подозревают в халатности (ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Савёловский районный суд Москвы принял решение заключить её под стражу на два месяца.

Расследование в отношении сотрудников роддома №27 началось на основании заявлений четырёх пациенток, чьи дети пострадали во время родов. После служебной проверки Мосгорздрава было в полном составе уволено всё руководство филиала. На место Сармосян назначили Елену Семейкину, ранее возглавлявшую роддом при ГКБ имени Боткина.

«По результатам внутренней служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля, связанных с многочисленными обращениями пациентов, в отношении деятельности родильного дома Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ» принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома», — говорится в официальном сообщении Мосгорздрава.

«Родильный дом №27 продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала», — подчеркнули в ведомстве.

Жалобы пострадавших

Татьяна Бенграф — одна из пациенток, выступивших с обвинениями в адрес роддома. Она считает, что из-за действий врачей её дочь стала инвалидом. По словам Татьяны, во время родов медики под руководством Сармосян применяли крайне агрессивные методы, что нанесло непоправимый вред здоровью её дочери: сначала врачи допустили передозировку эпидуральной анестезии, а после прибегли к выдавливанию плода, опасному как для роженицы, так и для ребёнка. В итоге девочка пережила клиническую смерть.

«В 27-м роддоме в Москве мне загубили по контракту за 160 тыс. здорового и доношенного ребёнка весом 3760 — с идеальными анализами и прекрасной беременностью! — рассказывала Татьяна в Facebook. — Всё очень, очень плохо. У ребёнка страница диагнозов, начиная от поражения ЦНС, ДЦП (тетрапарез), фокальной эпилепсии, псевдобульбарного синдрома, в анамнезе генерализованный сепсис и ЦМВ (подхваченный в реанимациях), несколько пневмоний, бронхитов, острых колитов и много, много другого».

Женщина утверждает, что грубые ошибки допускались как во время родов, так и при реанимации новорождённого ребенка. Татьяна также обвиняет заведующую и сотрудников роддома в подмене медицинских документов с целью «замести следы» совершённых преступлений и подчёркивает, что её дочь — не единственная пострадавшая от рук врачей роддома №27.

«Ребёнку Иры и Кирилла Юдиных занесли стрептококк, который привёл к менингиту, и ребёнок теперь живёт без сознания в реанимации более полугода! Быстровой Валерии угробили ребёнка, передозировав ЭА (эпидуральная анестезия. — RT) и выдавливали, у ребёнка вместо коры головного мозга гигрома. Марию Касаткину передозировали ЭА и выдавливали — ребёнок с трахеостомой, был на искусственной вентиляции лёгких несколько месяцев. У всех детей паллиативный статус, всех отправили домой умирать!» — пишет Бенграф в Facebook.

Она продолжает публиковать рассказы людей, дети которых пострадали в том же роддоме.

Многие из них отмечают, что Сармосян выступала за естественные роды и отказывалась назначать роженицам кесарево сечение. По словам Бенграф, бывшая завотделением лично присутствовала на родах трёх из четырёх рожениц, обратившихся в правоохранительные органы с обвинениями в адрес роддома.

Поддержка Сармосян

Родственников Марины Сармосян возмутила жёсткость избранной для неё меры пресечения. В разговоре с RT дочь женщины Тамара заявила, что считает решение Савёловского райсуда «вопиющим примером правового беспредела» — по её словам, следствие не предоставило никаких доказательств причастности Марины Сармосян к вменяемым ей преступлениям. По словам собеседницы RT, арестованная не принимала личного участия в принятии родов у пострадавших женщин.

«Вместо того чтобы разобраться в обстоятельствах дела, провести надлежащую проверку, назначить и провести необходимые судебно-медицинские экспертизы, следствие и суд посчитали возможным поместить под стражу невиновного человека, врача с многолетним опытом и блестящей репутацией, подозреваемого в неосторожном преступлении, приводя общие бездоказательные доводы о том, что, находясь на свободе, Сармосян М.А. может воспрепятствовать правосудию», — негодует Тамара.

Арест стал полной неожиданностью для всех близких, признаётся дочь медика.

«Я не знаю, что там была за проверка, но о том, что готовятся массовые увольнения врачей и тем более арест — никто не знал об этом. Я считаю, что в этом разберётся суд, и я надеюсь, что он будет проведён честно», — отмечает она.

«Единственное, из-за чего я недоумеваю, — почему для мамы был в качестве меры пресечения избран арест по статье о халатности. Такую меру пресечения назначают преступникам, которые убивают людей, серийным преступникам, и то, что маме дали такую меру пресечения, лично для меня нонсенс», — добавляет Тамара.

Стоит отметить, что Марина Сармосян — кандидат медицинских наук с двадцатилетним стажем работы. В ноябре 2019-го возглавляемый ею роддом получил международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку». Многие не могут поверить в причастность столь уважаемого медика к серьёзным преступлениям — в поддержку Сармосян даже создали петицию на сайте Change.org.

Уволенные врачи роддома №27 до сих пор пребывают в шоке от сложившейся ситуации — они рассказывают журналистам, что им не объясняли причин происходящего, хотя многие из них даже не были причастны к историям с пострадавшими роженицами.

В СМИ также озвучивается версия, что истинной причиной скандальных увольнений могло стать закрытие на ремонт роддома при ГКБ имени Боткина — его сотрудники заменили уволенных врачей в ГКБ имени Спасокукоцкого.

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