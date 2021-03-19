Всех к психиатру! Провокации депутатов вынудили мэра Славянска пойти на отчаянный шаг

На Украине мэр города Славянска Вадим Лях предложил ежегодно проверять депутатов совета у нарколога и психиатра. Инициатива мэра вынесена на голосование города в Донецкой области.

Депутаты городского совета в украинском Славянске должны ежегодно проходить проверку у психиатра и нарколога. Такую инициативу выдвинул мэр украинского города в Донецкой области Вадим Лях.

"Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами", - сообщил в своём Facebook украинский чиновник.

Мэр подчеркнул, что проверку психики и на наркотическую зависимость обязаны проходить все, кто "в городском совете занимает выборные должности", в том числе и он сам. Лях отметил, что проводить проверки депутатов его вынудили "повторяющиеся провокации", передаёт Украина.ру.

Инициатива мэра будет вынесена для голосования депутатов горсовета на сессии. Лях отметил, что надеется на поддержку своей идеи депутатами.