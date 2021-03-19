Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / Политика

Всех к психиатру! Провокации депутатов вынудили мэра Славянска пойти на отчаянный шаг

19 марта 2021, 10:55  •  192 • Политика
На Украине мэр города Славянска Вадим Лях предложил ежегодно проверять депутатов совета у нарколога и психиатра. Инициатива мэра вынесена на голосование города в Донецкой области.
Депутаты городского совета в украинском Славянске должны ежегодно проходить проверку у психиатра и нарколога. Такую инициативу выдвинул мэр украинского города в Донецкой области Вадим Лях.
"Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами", - сообщил в своём Facebook украинский чиновник.
Мэр подчеркнул, что проверку психики и на наркотическую зависимость обязаны проходить все, кто "в городском совете занимает выборные должности", в том числе и он сам. Лях отметил, что проводить проверки депутатов его вынудили "повторяющиеся провокации", передаёт Украина.ру.
Инициатива мэра будет вынесена для голосования депутатов горсовета на сессии. Лях отметил, что надеется на поддержку своей идеи депутатами.
"Считаю, что избиратели должны знать, всё ли в порядке с психическим здоровьем и разного рода зависимостями у тех, за кого они отдали свои голоса", - пояснил свое предложение городской голова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
19 марта 2021, 01:45
"Дворовое гы-гы...": Шендерович оскорбил русских, пытаясь сказать гадость о Путине
19 марта 2021, 03:35
Путин назначил своё время переговоров с Байденом: "в Тайге связь не ловит"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политоло...
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попрос...
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.