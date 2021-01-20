Всех к госнаградам: Путину доложили об успехе спецоперации в Чечне

Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и поздравил с успехом операции по уничтожению банды боевиков Аслана Бютукаева. Ранее сообщалось, что силовики уничтожили шесть боевиков, одним из которых стал главарь банды.

Все участники этой операции, как пообещал Путин, будут представлены к государственным наградам.

Кадыров в свою очередь добавил, что президент с самого начала был в курсе проведения спецоперации, "лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава".