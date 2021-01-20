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Всех к госнаградам: Путину доложили об успехе спецоперации в Чечне
20 января 2021, 18:55 • 289 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успехе спецоперации по уничтожению боевиков в республике. Глава государства пообещал представить всех участников спецоперации к наградам.
Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и поздравил с успехом операции по уничтожению банды боевиков Аслана Бютукаева. Ранее сообщалось, что силовики уничтожили шесть боевиков, одним из которых стал главарь банды.
Все участники этой операции, как пообещал Путин, будут представлены к государственным наградам.
Кадыров в свою очередь добавил, что президент с самого начала был в курсе проведения спецоперации, "лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава".
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