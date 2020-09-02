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Всего за год службы в СБУ 24-летняя Анна Кучук заняла генеральскую должность

02 сентября 2020, 17:15  •  79 • Украина
Накануне Анна Кучук возглавила аппарат председателя СБУ лейтенанта (не шутка) Ивана Баканова – а ведь ещё в августе прошлого года смазливая блондинка искала в Днепропетровске вакансию менеджера по работе с клиентами! Опыт работы – продавец-кассир, администратор торгового центра и пик карьеры – менеджер по работе с клиентами спортивного клуба для состоятельных дам. Ни на одном прежнем месте работы Кучук дольше года не задержалась. Разумеется, ни о каком профильном образовании нет и речи.
Полтора года Кучук проучилась в Киевском университете культуры и искусств, на заочном отделении изучала международный туризм (и получила степень магистра). До этого 4 года она посвятила постижению премудростей делопроизводства в днепропетровском филиале КНУКИИ (откуда в 2017-м и перевелась в столицу). Видимо, работа менеджера с таким неоднозначным образованием и ещё более неоднозначным опытом работы, оказалась для девушки недостижимой перспективой, но тут судьба подбросила ей шанс – в ноябре прошлого года некая добрая душа надоумила её подать заявление претендента на вакансию заместителя начальника подразделения центрального управления СБУ. Как бы нет никаких сомнений, что Анну Кучук вела сама судьба. А что такого – подумаешь, всего лишь полковничья должность замначальника аппарата контрразведки! В общем, Кучук приняли на работу – если при президенте-юмористе контрразведкой руководит лейтенант запаса, окончивший Академию туризма, то почему ключевым подразделением у него не может заведовать несостоявшийся менеджер по продажам с дипломом знатока международного туризма?!
Кучук проработала на полковничьей должности полных 9 месяцев – а это, как ни крути, примечательный срок для любой юной дамы. Настал час штурмовать новую вершину – и блондинка возглавила аппарат шефа СБУ. Генеральская должность, которую в редких случаях занимали полковники – с перспективой карьерного роста. Да, кстати, Кучук в СБУ присвоили звание лейтенанта – теперь они с Бакановым на равных. Причём офицерского образования нет ни у него, ни у неё. Но у Баканова, вроде бы, была военная кафедра (иначе, откуда тогда у него звание лейтенанта?), а у Кучук нет и военной кафедры – зато офицерское звание есть. А главное – генеральская должность! Фантастический карьерный взлёт менее, чем за год службы. Поневоле задумаешься, кто стоит за столь стремительным продвижением, уж не сам ли 45-летний Баканов?

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