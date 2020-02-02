Всего за 15 минут: Bloomberg рассказало, как руководитель Amazon разбогател на $13,2 млрд

Стало известно о том, что состояние руководителя одного из крупнейших в мире онлайн-магазинов Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $13,2 млрд. Причём, как сообщает агентство Bloomberg, это произошло буквально за 15 минут. Причина всему - невероятный и резкий скачок акций его компании.

Так, акции подорожали на 12% - до 2,1 тысячи долларов. И этому, кстати, способствовала одна из публикаций квартального отчёта компании. В документе опровергали оценки аналитиков, которые звучали ранее, передаёт Nation News.

С учётом заработанных на этом фоне $13,2 млрд состояние Безоса, который занимает первую строчку в списке богатейших людей мира, по версии журнала Forbes, в настоящее время достигло $129,5 млрд, отмечает Bloomberg.