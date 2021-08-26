Всего сотня людей: В Кремле рассказали, почему к госслужбе допустили иностранцев

В Кремле рассказали, для кого нужен недавний указ, позволяющий людям с иностранным гражданством быть госслужащими.

В Кремле пояснили, для кого был новый указ о позволении чиновникам с иностранным гражданством устраиваться на госслужбу. По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, документ ориентирован на небольшое число людей.

Речь идёт о тех, кто де-факто - гражданин России и устраивается на государственную или муниципальную службу, но де-юре у них остаётся гражданство другой страны, и они не могут изменить ситуацию.

Такова ситуация с гражданами Украины. Например, они приехали в Россию, но не имеют возможности связаться с кем-либо оттуда или приехать на Украину, так как последнее - опасно.

"Де-факто они не считают себя гражданами Украины, но де-юре где-то числятся. Речь идёт о сотнях людей, не больше. Такое исключение, к сожалению, обусловлено реальностью жизни, с которым приходится сталкиваться", - подытожил Песков.