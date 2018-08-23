«Всего одну бомбочку на Киев»: Гости ток-шоу с недоумением восприняли предложение историка

В эфире федерального канала российский историк Евгений Спицын во время полемики с украинским политологом Вадимом Трюханом высказал предположение о «всего одной бомбочке», сброшенной на Киев.

Устав слушать байки из Киева про российскую агрессию, которая якобы присутствует в отношении Незалежной, российский историк Евгений Спицын в эфире федеральной программы предположил, что Россия как ядерная держава могла бы скинуть «всего одну бомбочку» на Киев - и тогда, мол, проблема с «фашистским режимом» была бы решена.

Заявление приглашенного в студию эксперта вызвало в студии недоумение и улыбки у присутствующих на ток-шоу, а ведущая Ольга Скабеева попросила Спицына не пугать гостей и прервала эфир на рекламу.

Свое предложение историк сделал во время полемики с украинским политологом Вадимом Трюханом, попросив того ответить на «простой детский вопрос» о том, почему, имея арсенал ядерного вооружения, Россия, как утверждается в Киеве, «четыре года ведет войну с Украиной».

«Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев? Уничтожить киевский фашистский режим - и все, проблема решена», - заявил Спицын в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».