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«Всего одну бомбочку на Киев»: Гости ток-шоу с недоумением восприняли предложение историка
23 августа 2018, 14:39 • 245 • Политика
В эфире федерального канала российский историк Евгений Спицын во время полемики с украинским политологом Вадимом Трюханом высказал предположение о «всего одной бомбочке», сброшенной на Киев.
Устав слушать байки из Киева про российскую агрессию, которая якобы присутствует в отношении Незалежной, российский историк Евгений Спицын в эфире федеральной программы предположил, что Россия как ядерная держава могла бы скинуть «всего одну бомбочку» на Киев - и тогда, мол, проблема с «фашистским режимом» была бы решена.
Заявление приглашенного в студию эксперта вызвало в студии недоумение и улыбки у присутствующих на ток-шоу, а ведущая Ольга Скабеева попросила Спицына не пугать гостей и прервала эфир на рекламу.
Свое предложение историк сделал во время полемики с украинским политологом Вадимом Трюханом, попросив того ответить на «простой детский вопрос» о том, почему, имея арсенал ядерного вооружения, Россия, как утверждается в Киеве, «четыре года ведет войну с Украиной».
«Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев? Уничтожить киевский фашистский режим - и все, проблема решена», - заявил Спицын в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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