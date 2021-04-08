Всего один указ Зеленского, и Москва укрепляет границы: В Китае просчитали начало войны

Китайское СМИ сочло указ Зеленского объявлением войны России. "Зеленский ни за что бы не подписал такого указа без разрешения Вашингтона", - пишет Asia Times.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о "деоккупации" Крыма является не чем иным, как объявлением войны с Россией. Об этом прямо пишет китайское издание Asia Times.

Сообщается, что провозглашение "реинтеграции" Крыма в качестве официальной политики Киева - это открытый вызов Москве, который влечёт за собой тяжёлые последствия для всей Евразии. Также это совершенно не вяжется с заявлениями украинских властей об "агрессии России", так как Украина сама, по сути, обещает забрать у России один из её регионов.

Также на это указывает недавнее заявление Зеленского о том, что мир в Донбассе может быть достигнут только при помощи вступления Украины в НАТО. Вдобавок к этому американские официальные лица недавно пообещали суверенитету Украины "непоколебимую поддержку США".

Это вполне вписывается в трактовку Москвы, по которой Зеленский ни за что бы не подписал такого указа без разрешения Вашингтона,

- комментирует Asia Times.

Именно на это объявление войны Москва отреагировала очень серьёзно, развернув дополнительные силы в Крыму и близ границы России с Донбассом, пишет китайское издание.

Напомним, что в МИД России также трактовали указ президента Украины как покушение на территориальную целостность страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что любые подобные попытки будут жёстко пресекаться.