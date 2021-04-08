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Всего один указ Зеленского, и Москва укрепляет границы: В Китае просчитали начало войны
08 апреля 2021, 19:30 • 173 • Политика
Китайское СМИ сочло указ Зеленского объявлением войны России. "Зеленский ни за что бы не подписал такого указа без разрешения Вашингтона", - пишет Asia Times.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о "деоккупации" Крыма является не чем иным, как объявлением войны с Россией. Об этом прямо пишет китайское издание Asia Times.
Сообщается, что провозглашение "реинтеграции" Крыма в качестве официальной политики Киева - это открытый вызов Москве, который влечёт за собой тяжёлые последствия для всей Евразии. Также это совершенно не вяжется с заявлениями украинских властей об "агрессии России", так как Украина сама, по сути, обещает забрать у России один из её регионов.
Также на это указывает недавнее заявление Зеленского о том, что мир в Донбассе может быть достигнут только при помощи вступления Украины в НАТО. Вдобавок к этому американские официальные лица недавно пообещали суверенитету Украины "непоколебимую поддержку США".
- комментирует Asia Times.
Именно на это объявление войны Москва отреагировала очень серьёзно, развернув дополнительные силы в Крыму и близ границы России с Донбассом, пишет китайское издание.
Напомним, что в МИД России также трактовали указ президента Украины как покушение на территориальную целостность страны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что любые подобные попытки будут жёстко пресекаться.
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