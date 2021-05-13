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Всего один разговор запустил работу атакованной хакерами Colonial Pipeline

13 мая 2021, 10:10  •  180 • Политика
Работа крупнейшей трубопроводной компании США Colonial Pipeline, атакованной неизвестными хакерами, была запущена после одного разговора в "высоких кабинетах".
Как сообщили в пресс-службе компании, Colonial Pipeline возобновляет работу "в 17:00 по времени восточного побережья США 12 мая".
Отмечается, что решение было принято на фоне разговора министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм с руководством Colonial Pipeline. Причиной состоявшейся беседы стал разразившийся в стране топливный кризис.
По мнению Вашингтона, к хакерской атаке на Colonial Pipeline причастна группировка DarkSide, которая, как считают американцы, находится в России. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, несёт ли Россия какую-либо ответственность за произошедшее. Тем не менее Псаки указала, что, поскольку хакеры находятся в России, Москва должна принять в их отношении необходимые меры.

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