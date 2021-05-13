Всего один разговор запустил работу атакованной хакерами Colonial Pipeline

Работа крупнейшей трубопроводной компании США Colonial Pipeline, атакованной неизвестными хакерами, была запущена после одного разговора в "высоких кабинетах".

Как сообщили в пресс-службе компании, Colonial Pipeline возобновляет работу "в 17:00 по времени восточного побережья США 12 мая".

Отмечается, что решение было принято на фоне разговора министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм с руководством Colonial Pipeline. Причиной состоявшейся беседы стал разразившийся в стране топливный кризис.

По мнению Вашингтона, к хакерской атаке на Colonial Pipeline причастна группировка DarkSide, которая, как считают американцы, находится в России. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, несёт ли Россия какую-либо ответственность за произошедшее. Тем не менее Псаки указала, что, поскольку хакеры находятся в России, Москва должна принять в их отношении необходимые меры.