Всего лишь вода, но...: Турки нашли дешёвый способ оздоровиться за месяц

Турецкое издание Sabah опубликовало статью, в которой рассказало читателям, как полезно регулярно пить тёплую воду с долькой лимона. Лимонная вода, по словам авторов, обладает целым рядом полезных свойств и при постоянном употреблении буквально творит чудеса.

Прежде всего, это отличный способ укрепить иммунитет. Антисептические вещества останавливают размножение бактерий, которые являются возбудителями болезней, а также защищают от развития инфекций, например, вируса гриппа.

Кроме того, регулярное употребление воды с лимоном поможет справиться с ранними признаками ревматизма. Дело в том, что напиток растворяет мочевую кислоту, тем самым предотвращая развитие ревматизма.

Вода с лимонов полезна и для печени - балансируя уровень кальция и кислорода, она стимулирует работу этого органа, укрепляя его изнутри. Кроме того, лимонная вода эффективна против изжоги.

Также авторы утверждают, что регулярное питьё воды с лимоном снижает риск возникновения рака. Они ссылаются на исследования, которые выявили у лимона противоопухолевые свойства.

Главное, пишут журналисты, пить воду регулярно и натощак.