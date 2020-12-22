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Всего лишь вода, но...: Турки нашли дешёвый способ оздоровиться за месяц
22 декабря 2020, 11:50 • 68 • В мире
Турецкие журналисты выяснили, как оздоровиться всего за месяц - нужно лишь пить тёплую воду, но не просто так, а с лимоном. Уже вскоре ваш организм приятно удивит вас.
Турецкое издание Sabah опубликовало статью, в которой рассказало читателям, как полезно регулярно пить тёплую воду с долькой лимона. Лимонная вода, по словам авторов, обладает целым рядом полезных свойств и при постоянном употреблении буквально творит чудеса.
Прежде всего, это отличный способ укрепить иммунитет. Антисептические вещества останавливают размножение бактерий, которые являются возбудителями болезней, а также защищают от развития инфекций, например, вируса гриппа.
Кроме того, регулярное употребление воды с лимоном поможет справиться с ранними признаками ревматизма. Дело в том, что напиток растворяет мочевую кислоту, тем самым предотвращая развитие ревматизма.
Вода с лимонов полезна и для печени - балансируя уровень кальция и кислорода, она стимулирует работу этого органа, укрепляя его изнутри. Кроме того, лимонная вода эффективна против изжоги.
Также авторы утверждают, что регулярное питьё воды с лимоном снижает риск возникновения рака. Они ссылаются на исследования, которые выявили у лимона противоопухолевые свойства.
Главное, пишут журналисты, пить воду регулярно и натощак.
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