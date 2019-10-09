«Всего лишь очередной миф»: почему в сенате США продолжают обвинять Россию во вмешательстве

Комитет по разведке сената США выпустил очередной доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы. На сей раз Москву обвинили не только в попытках повлиять на электоральный процесс в 2016 году. По мнению сенаторов, РФ вела информационные кампании ещё против Мартина Лютера Кинга и Рональда Рейгана и продолжает сеять раздор в американском обществе по сей день. К числу «платформ влияния» России конгрессмены отнесли и телеканал RT. При этом комитет по разведке не сумел привести актуальные данные по количеству просмотров YouTube-каналов RT.

Комитет сената США по разведке выпустил новый доклад, посвящённый «вмешательству» России в американские президентские выборы в 2016 году. В документе, который большей частью посвящён предполагаемой деятельности санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, содержится очередная порция обвинений в адрес Москвы.

«Информационная война, которую Россия ведёт против США, не ограничивается выборами 2016 года. Их цель гораздо шире: посеять раздор в обществе и дискредитировать государственный аппарат в его глазах. Наводняя социальные сети фальсификациями, теориями заговора и троллингом, а также спекулируя на существующих разногласиях, Россия пытается посеять недоверие среди наших сограждан к демократическим институтам и друг к другу», — отметил в заявлении по случаю публикации доклада глава комитета сената по разведке Ричард Бёрр.

Представленный 8 октября документ озаглавлен Russia’s Use of Social Media («Использование социальных медиа Россией»). Формально это вторая часть доклада комитета сената по разведке по проблеме предполагаемого влияния России на американские выборы. Первая была посвящена попыткам вмешательства в инфраструктуру американских выборов и вышла ещё в июле. Тогда сенаторы также обвинили Россию во вмешательстве в избирательные процессы. Однако никаких доказательств того, что это «вмешательство» повлияло на голосование или подсчёт голосов, они не нашли.

Комментируя публикацию доклада, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что не видит в документе американского сената ничего нового.

«Рецидив старого», — охарактеризовал доклад Песков.

«Красная линия для Трампа»

В новом документе комитета сената по разведке утверждается, что Агентство интернет-исследований якобы связано с Кремлём и пыталось повлиять на выборы в США в пользу Дональда Трампа. Объектами атак в интернете стали, по словам сенаторов, кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон, а также конкуренты Трампа из Республиканской партии Тед Круз, Марко Рубио и Джеб Буш. При этом подчёркивается, что Москва якобы пыталась расколоть американское общество, используя межрасовые противоречия.

Сенаторы также утверждают, что активность агентов Кремля якобы вышла за пределы соцсетей. Так, замаскировавшись под американцев, российские оперативники якобы установили контакт со штабом Дональда Трампа и сумели организовать несколько митингов в его поддержку в штате Флорида.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, публикация доклада, где повторяется идея, что Россия помогала Трампу на выборах, «связана с импичментом Трампа, который инициировал осведомитель разведывательного сообщества США».

Американский президент ранее заявлял, что готов встретиться с этим человеком, и упрекал разведсообщество, что оно изменило правила подачи жалоб, что и привело к раскручиванию скандала вокруг звонка Дональда Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, Минюст США признал, что генпрокурор Уильям Барр взаимодействует с иностранными правительствами для получения информации по делу о слежке ФБР за штабом Трампа в 2016 году.

«На сегодняшний день разведывательное сообщество решило подстраховаться, оно даёт понять президенту, чтобы он не начинал возможную кампанию преследования и кампанию сведения счётов со спецслужбами. Это некая красная линия для Трампа. В данном случае сенатский комитет берёт под защиту разведывательное сообщество», — заявил в беседе с RT Васильев.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что постоянные напоминания о «российской угрозе» необходимы для того, чтобы объединить погрязшее в раздорах американское общество.

Митинг сторонников Дональда Трампа 1 ноября 2016 года в штате Флорида

© Brian Snyder/Reuters

«Это очень удобный повод консолидировать не только американское общество, но и американскую элиту, которая находится в состоянии постоянного противоборства», — заявил в беседе с RT Данюк.

Влияние с историей

В докладе комитета сената по разведке последовательно проводится идея, что Россия ведёт подрывную деятельность против США не первый год. Якобы «в начале XX века российские спецслужбы первыми в истории прибегли к распространению дезинформации». В годы же холодной войны СССР, по словам сенаторов, не гнушался распространять ложные новости даже о лидере движения за гражданское равноправие афроамериканцев Мартине Лютере Кинге.

«Мишенями сфабрикованной КГБ пропаганды стали Мартин Лютер Кинг и Рональд Рейган. Советские спецслужбы публиковали направленные против Рейгана материалы в Дании, Франции и Индии в ходе предварительных выборов кандидата в президенты от Республиканской партии, в результате которых он проиграл», — отмечается в докладе комитета сената по разведке.

Среди других «грехов», которые сенаторы приписывают КГБ, — распространение слухов о причастности ЦРУ к убийству президента Джона Кеннеди, попытки связать захват террористами мечети Аль-Харам в 1979 году с США и даже конспирологическая теория о том, что «вирус СПИД» был создан в рамках американской программы по производству биологического оружия.

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В июле госсекретарь США Майк Помпео насчитал не менее пяти случаев, когда, по его мнению, Россия вмешивалась в американские выборы. В сентябре американский портал The Daily Beast информировал своих читателей, что «русские уже сотню лет атакуют США».

Как считает Никита Данюк, всё это попытки «навязать общественному сознанию тезис о том, что холодная война как бы не прекращалась».

«Они хотят показать, что Советский Союз и Россия никак не отличаются, что РФ — не просто противник, а потенциальный враг», — заявил Данюк.

Слабое доказательство

Помимо Агентства интернет-расследований, комитет по разведке сената США выдвинул обвинения против Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России, которое по старинке называет ГРУ. Не обошлось и без критики в адрес RT и Sputnik.

globallookpress.com

© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

«Наиболее успешные российские операции сочетают в себе операции по скрытому взлому и распространению информации, операции в социальных сетях, а также с использованием фейковых аккаунтов на более открытых платформах влияния, таких как государственные интернет-ресурсы, включая RT и Sputnik», — подчёркивается в докладе.

При этом, говоря о деятельности RT, авторы американского канала в несколько раз занизили данные о числе подписчиков и просмотров канала на YouTube. Они сообщили, что в 2013 году RT стал первым новостным каналом, преодолевшим отметку в миллиард просмотров на YouTube, в 2017-м у RT было 5 млрд просмотров, а в феврале 2019 года — 3,3 млн подписчиков. При этом на все каналы RT на YouTube подписаны почти 15 млн человек, а количество просмотров превышает 9 млрд.

«Приятно, когда комитет по разведке США пиарит наш YouTube. Жаль только, цифры старые: просмотров уже девять миллиардов», — приводит РИА Новости слова главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, американцам, по существу, «нечего сказать» о «вмешательстве в свои выборы, поэтому они повторяют зачастую недостоверную информацию», которая уже поднималась в старых докладах.

«Всё «вмешательство» — это сегодня просто функция деятельности мировых СМИ. Современное информационное пространство позволяет вести работу из любой точки земного шара и по любому вопросу. Выдавать информационную деятельность за вмешательство — это просто подчёркивать свою слабость», — заявил в беседе с RT Васильев.

«Это типичный подход США, которые, прикрываясь независимыми инстанциями, на самом деле очень часто белое называют чёрным, закрывают глаза на многие факты, при этом выдавая за правду абсолютную ложь и фальсификацию», — утверждает Никита Данюк.

Сенат предупреждает

По словам американских сенаторов, подрывная деятельность России против американской демократии не только не завершилась с избранием президентом США Трампа, но даже интенсифицировалась. В преддверии же выборов 2020 года сенаторы предлагают усилить бдительность.

Избирательный участок в США

© Nick Oxford/Reuters

«Комитет рекомендует органам исполнительной власти в преддверии выборов в 2020 году распространить среди населения информацию об угрозе попыток иностранного вмешательства в проведение выборов в 2020 году», — отмечается в докладе.

Также законодатели предлагают усилить обмен информацией между соцсетями и американскими компетентными органами, в том числе законодательно обязав соцсети предоставлять информацию правительству. Ещё одно нововведение, предлагаемое сенаторами, — требование обязательно указывать в предвыборной рекламе в социальных сетях спонсоров распространяемого контента.

«Иностранным кампаниям по оказанию влияния, направленным на пользователей соцсетей, должно уделяться не меньше внимания, чем таким серьёзным проблемам, как вред курения и загрязнение окружающей среды», — утверждают американские сенаторы.

По словам Никиты Данюка, фактически призывы американских сенаторов ничего не изменят.

«Они и так активно работают с соцсетями: с Facebook, с Google, с Twitter. История про то, что эти компании полностью независимые и никак не контролируются органами государственной власти США, — это всего лишь очередной миф, который удобно использовать», — считает политолог.

По мнению Владимира Васильева, несмотря на все меры борьбы с иностранным влиянием, граждане США продолжат искать альтернативные источники информации за пределами круга мейнстримных СМИ.