|
Всего двумя словами: Госдеп объяснил выпад Байдена в сторону Путина
09 апреля 2021, 09:15 • 61 • Политика
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в своих высказываниях, касающихся внешней политики, Джо Байден придерживается определенного подхода, который можно описать двумя словами – "политический прагматизм". Это касается и высказывания о президенте России Владимире Путине, прозвучавшее некоторое время назад в интервью.
Блинкен уверяет, что Байден старается действовать взвешенно и последовательно: решать существующие проблемы, четко общаться с друзьями и противниками, а также продвигать "основанный на правилах порядок" шаг за шагом, объяснил глава Госдепа The Wall Street Journal.
После того, как американский президент сделал выпал в сторону российского главы, он заявил, что готов работать совместно с Россией по налаживанию отношений – подобную позицию многие эксперты восприняли спорно, усомнившись, что после слов о Владимире Путине это будет возможно.
"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", – приводит объяснение Блинкена телеканал "360".
Глава Госдепа считает, что именно эта особенность отличает Байдена от предшественников Дональда Трампа и Барака Обамы, которые пытались, но так и не смогли найти баланс между ценностями страны и интересами во внешней политике. У нынешнего президента, полагает Блинкен, в этом вопросе больше опыта.
Ранее похожую позицию относительно скандального высказывания американского лидера высказывали в Белом доме. Джен Псаки заявила, что слова Байдена о Путине означают, что нынешнее руководство не собирается сдерживаться в оценке российской власти, напоминает "Общественная служба новостей".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 апреля 2021, 09:55
|
06 апреля 2021, 08:50
|
04 апреля 2021, 21:05
|
04 апреля 2021, 00:00
|
04 апреля 2021, 16:30
|
04 апреля 2021, 03:40
|
04 апреля 2021, 09:10