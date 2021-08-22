|
Всего два варианта: озвучены вероятные итоги "Крымской платформы"
22 августа 2021, 14:45 • 50 • Политика
Оба исхода окажутся пессимистичными
В Крыму предсказали, чем вероятнее всего завершится организованный Киевом саммит "Крымская платформа". Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в беседе с РИА "Новости" озвучил два предполагаемых варианта.
По его словам, наиболее вероятным развитием событий станет девальвация платформы, поскольку США продолжают терять интерес к Украине. Однако существует и второй вариант, более пессимистичный. Все приглашенные на саммит страны могут огорчить представителей украинской власти пассивной позицией по вопросу возвращения Крыма в состав Украины, ограничившись по итогам лишь декларативными заявлениями.
Бобков полагает, что страны-участницы вряд ли будут придерживаться строгой позиции по крымскому вопросу.
Напомним, "Крымская платформа" должна пройти в Киеве 23 августа. Свое согласие на участие выразили 44 страны и международные организации. В частности, приехать на Украину собираются представители Турции и США. Канцлер Германии Ангела Меркель свое участие не подтверждала, ее встреча с Зеленским намечена накануне саммита, 22 августа, сразу после переговоров с Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя инициативу украинских властей по проведению встречи, назвал предстоящий саммит "очередным шабашем".
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 августа 2021, 06:05
|
20 августа 2021, 03:00
|
18 августа 2021, 08:50
|
19 августа 2021, 02:15
|
18 августа 2021, 09:45
|
17 августа 2021, 20:00
|
17 августа 2021, 07:10