Всего два градуса – и "адская" жара: Учёные рассказали, какие страны пострадают больше всего

Стоит температуре воздуха подняться всего на два градуса и на большей части суши наступит "адская" жара. К такому выводу пришли американские учёные. Они рассказали, какие страны пострадают от погодных метаморфоз больше всего.

Речь идёт о глобальном потеплении. Если температура на планете поднимется на два градуса или более, наступит "адская жара". Учёные из Университета Дьюка сделали вывод, что несладко придётся жителям стран Азии, Африки, Ближнего Востока, а также регионов в западной части Тихого океана.

Люди просто не смогут долго находиться и, следовательно, работать на улице. По мнению исследователей, зной ударит о строительной и сельскохозяйственной сфере. Экономические потери могут составить до 1,6 триллиона долларов в год, пишет Nature Communications.

В публикации сказано, что наибольшие потери ожидаются в экономике Индонезии, Китая, Индии. Пакистана. В этих государствах подавляющее большинство населения зарабатывает себе на хлеб на улице.