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Всего более 55 млн тестов: за сутки в России выявлено 15 700 новых случаев COVID-19

21 октября 2020, 12:45  •  17 • В России
За сутки в России выявлены 15 700 новых случаев COVID-19. В общей сложности в РФ известно о 1 447 335 случаях коронавируса, при этом 1 096 560 человек (75,76%) выздоровели, 24 952 скончались. За сутки умерли 317 пациентов, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,1 млн лабораторных тестов на коронавирус. Из-за ситуации с COVID-19 под медицинским наблюдением остаются 321 488 человек.
 
© Dimitar DILKOFF / AFP
 

За сутки в России выявлены 15 700 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (в предыдущие 24 часа оперштаб сообщал о 16 319 новых случаев).

К настоящему времени нарастающим итогом зарегистрированы 1 447 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. За весь период эпидемии в России выздоровели 1 096 560 человек (75,76%), в том числе 10 952 за прошедшие сутки.

Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 24 952 человека (1,72%). За сутки умерли 317 пациентов, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 496 тыс. — за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 488 человек.

В Москве выявлены 4389 новых случаев коронавируса. А в предшествующие сутки в столице были зафиксированы 4999 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в Москве госпитализированы 1215 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 383 человека.

После Москвы по количеству новых случаев COVID-19 следуют Санкт-Петербург (684) и Московская область (466).

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки оперштаб зафиксировал в Чечне — 0,2%. Низкие показатели также отмечены в Чувашии и Чукотском автономном округе (0,5%), Московской области, Дагестане, Татарстане и Челябинской области (0,6%).

  • © Павел Бедняков/РИА Новости

Накануне стало известно, что здания столичного МГТУ имени Н.Э. Баумана временно закроют для посещения из-за несоблюдения учебным заведением мер профилактики распространения коронавируса. Как рассказали в оперштабе, сложившаяся ситуация привела к росту числа случаев коронавируса среди студентов.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора провели инспекцию в МГТУ им. Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть здания вуза», — подчеркнули в столичном штабе по борьбе с COVID-19.

Позднее стало известно, что из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана возбуждено административное дело против юрлица, а студенты переведены на дистанционную форму обучения.

В московском Роспотребнадзоре указали, что в ходе осмотра помещений вуза выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: не проводятся в полном объеме ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц в случае выявления больного в группе, а также заключительная дезинфекция аудиторий, мест общего пользования.

Наряду с этим в зданиях не проводится уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также обработка всех контактных поверхностей каждые 3 часа.

«Административные материалы будут направлены в суд. Указанная статья предусматривает административное наказание в отношении юридических лиц в виде приостановления деятельности. Эпидемиологическое расследование продолжается», — подытожили в ведомстве.

Опасность переохлаждения

В Роспотребнадзоре напомнили, что переохлаждение в осенне-зимний период снижает уровень защиты организма от респираторных инфекций, в том числе от COVID-19.

В ведомстве указали, что в связи с установившейся в большинстве российских регионов низкой температурой и стартом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ следует принять меры.

«Одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в особенности это важно в случае объектов социальной инфраструктуры, в частности, медицинских и образовательных учреждений, домов-интернатов, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста и других организаций.

Согласно приведённым ведомством данным, в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций температура должна находиться в диапазоне +18…+24 °C, в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций — +21…+23 °C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — +20…+26 °C.

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