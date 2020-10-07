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Всего 13 слов, наводящих ужас: Проклятие вождя сбывается раз в 20 лет и убивает президентов

07 октября 2020, 16:55  •  153 • Политика
Проклятие индейского вождя - это всего 13 слов, которые на протяжении десятков лет навевают ужас. Дело в том, что американцы искренне верят, что сказанное вождём в XIX веке уносит жизни президентов США каждые 20 лет. Так кто следующий на очереди?
Обозреватель телеканала Царьград Сергей Латышев напомнил о проклятии прославленного индейского вождя Текумсе, которое тяготеет над каждым президентом США, приходящим в Белый дом начиная с 1840 года. Сбывается проклятие с интервалом в 20 лет. И казалось бы, ну кто верит в эти сказки с "чёрными" предсказаниями? Но в данном случае мы вынуждены констатировать: один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность, четыре раза - закон. А тут... что, если больше четырёх?
Текумсе сказал следующее:
"Гаррисон умрёт. И после него каждый Великий Вождь, выбранный через двадцать лет, умрёт".
Почему в сказанное вкладывают так много смысла? Например, потому, что это были последние слова прославленного индейского воина и вождя, бригадного генерала британской армии. Слова Текумсе стали воспринимать как проклятие. Кстати, проклял он возглавлявшего армию США в войне с Конфедерацией Текумсе военачальника Уильяма Гаррисона. Позже он стал девятым президентом страны, построенной на костях коренных американцев и отобранных у индейцев землях. Гаррисон был избран президентом Северо-Американских Соединённых Штатов в 1840 году и скончался в следующем году, ровно через месяц после инаугурации. Проклятие прозвучало 5 октября 1813 года.
Позже под категорию проклятых попали девять президентов, семеро из которых умерли насильственно или скоропостижно при исполнении президентских обязанностей. Ещё один – Рональд Рейган – был тяжело ранен и вытащен врачами с того света, а последний, Джордж Буш – младший, лишь чудом избежал смерти. Осенью 2020 года в смертельную игру со смертью вступит либо подцепивший коронавирус 74-летний Дональд Трамп, либо готовый рассыпаться в любой момент 77-летний Джо Байден. Поэтому рассчитывать на чудо в этот раз не приходится, отмечает Сергей Латышев.
"Есть факт, всё остальное, скажете вы, легенда, домыслы, миф, сказка. Возможно, но давайте посмотрим, что происходило с президентами, появлявшимися в США через каждые двадцать лет после Гаррисона, прежде чем выносить суждение – было проклятие или это лишь выдумки и речь идёт поэтому о случайных совпадениях. Ведь только практика, как нас когда-то учили, есть критерий истинности", - добавляет автор Царьграда.
Всей статистикой странных смертей по следам проклятия Царьград делится в расширенном материале.

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