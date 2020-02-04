Всего 1% учитывает мнение граждан: "Единая Россия" намерена поправить расходы местного бюджета

Накануне, 3 февраля, представители "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о "народном" бюджетировании. В случае реализации этой инициативы граждане смогут сами решать, на что тратить местный бюджет в первую очередь. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, законопроект о "народном бюджете" создаёт прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну.

"В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах", - уточнил Турчак.

"До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан", - добавил он.

Турчак напомнил о том, что президент Владимир Путин поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных жителями.

"Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи", - сказал представитель "Единой России".