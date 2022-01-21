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«Всегда выполняли опасную работу»: каких результатов достигли инженерные войска России

21 января 2022, 13:05  •  95 • В России
21 января в России отмечается День инженерных войск. Эти формирования считаются одними из старейших в российской армии. В поздравлении министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за свою историю «военные инженеры не раз проявляли героизм, верность долгу и Отчизне». Войска предназначены для возведения различных фортификаций, организации переправ, создания минных полей и разминирования. Для этих задач сейчас широко используется современная роботизированная техника. Совершенствуется и тактика применения инженерных войск: некоторые их подразделения приспособлены для штурмовых действий в городской черте. По мнению экспертов, развитие инженерных войск России успешно адаптировано под характер современных вооружённых конфликтов.
 
Военнослужащие Инженерных войск ВС РФ © Минобороны России
 

В пятницу, 21 января, профессиональный праздник отмечают военнослужащие инженерных войск (ИВ), одних из старейших формирований вооружённых сил России.

История ИВ началась с создания в 1701 году специальной школы, где была развёрнута подготовка инженеров для флота и артиллерии, сапёров и геодезистов. Учреждение размещалось в Москве в знаменитой Сухаревой башне. Позднее центром подготовки стал Санкт-Петербург.

При Петре I были утверждены штаты минёрной роты и команды понтонёров, появились специалисты по проектированию военных портов, морских и наземных оборонительных сооружений. Именно профессионализм ИВ помог русским войскам удержать оборону под Полтавой в 1709 году, а затем позволил успешно перейти в наступление на шведов.

В последующих крупных сражениях слаженная работа инженеров обеспечивала высокую манёвренность армии Российской империи, успех при штурме крепостей противника и возведении собственных фортификаций.

Несмотря на то, что ИВ никогда не были многочисленными, они сыграли значительную роль в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя в 1854—1855 годах и в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Высокий профессионализм инженерные войска продемонстрировали и в конфликтах XX века, в том числе в Великой Отечественной войне.

За подвиги в 1941—1945 годах более 100 тыс. военнослужащих ИВ Красной армии получили ордена и медали, 655 из них было присвоено звание Героя Советского Союза.

«За многовековую историю военные инженеры не раз проявляли героизм, верность долгу и Отчизне… Сегодня, как и прежде, военнослужащие инженерных войск — это настоящие профессионалы, которые умело осваивают сложное современное вооружение и технику, постоянно совершенствуют своё мастерство и боевую выучку», — говорится в поздравлении министра обороны Сергея Шойгу ко Дню инженерных войск.

«Десятки спасённых жизней»

Со временем основные задачи ИВ не поменялись. Военные инженеры продолжают заниматься возведением фортификационных и полевых сооружений, оборудованием переправ через водные преграды и сапёрными работами. Также инженерные войска привлекаются для борьбы с пожарами, ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Военные инженеры задействованы в разминировании местности и объектов, как в России, так и за рубежом — в Лаосе, Сирии и Нагорном Карабахе.

По данным Минобороны РФ, в прошлом году военнослужащие очистили 1164,9 км автомобильных дорог, более 2 тыс. зданий, обнаружили и ликвидировали более 123 тыс. взрывоопасных предметов. Только в Карабахе с ноября 2020 года были разминированы 689,5 км дорог, почти 2 тыс. зданий, обезврежены свыше 26 тыс. взрывоопасных объектов.

  • Сапёры ВС РФ
  • © Минобороны России

В беседе с RT генерал-майор запаса ИВ Юрий Дьяков подчеркнул, что миссия российских сапёров позволила спасти огромное количество человеческих жизней.

«Сейчас применяются различные типы взрывчатки, которые порой не так просто распознать. Я считаю, что наши сапёры сделали очень многое как в Сирии, так и в Карабахе. Каждый извлечённый боеприпас — это иногда десятки спасённых человеческих жизней», — подчеркнул Дьяков.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев обратил внимание на слаженную работу российских военных инженеров по обустройству КПП, блокпостов, точек наблюдения и жилых помещений в ходе развёртывания миссии 15-й мотострелковой бригады ВС РФ в Карабахе.

«Нельзя не отметить, насколько быстро удалось создать в Карабахе инфраструктуру, которая позволила российским миротворцам приступить к своим непосредственным обязанностям, причём с достойным уровнем защищённости и комфорта. Насколько я понимаю, применялись в основном блочно-модульные конструкции из современных материалов. Работа инженеров однозначно предопределила успех первых месяцев этой миссии», — говорит Корнев.

Также большое значение, по его мнению, имел труд военных инженеров в Сирии: в сжатые сроки на аэродроме Хмеймим инженерным войскам удалось наладить стабильную работу авиационной группировки. В дальнейшем военнослужащие ИВ усовершенствовали обустройство базы, разместив ангары и специальные капониры — сооружения, защищающие авиатехнику в случае обстрела.

«В немалой степени благодаря инженерным войскам в нашей армии был реализован важный основополагающий принцип. Он заключается в том, что войска должны перебрасываться на территорию, которая уже пригодна для службы и нормальной жизнедеятельности.

К тому же, современные технологии позволяют очень быстро возводить практически все необходимые объекты», — пояснил Корнев.

«Обеспечение превосходства»

 

Согласно официальным данным, большое значение военное руководство РФ придаёт перевооружению инженерных войск. В 2021 году ИВ получили свыше 500 единиц техники.

Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, в прошлом году на снабжение инженерных войск было принято 12 новейших типов вооружения.

  • Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Их развитие проводится с учётом поддержания паритета или обеспечения превосходства над зарубежными аналогами», — подчеркнул военачальник.

В текущем году запланирована поставка более 600 единиц. Это средства разведки, преодоления водных преград, установки минно-взрывных заграждений и препятствий, роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-14».

Новейшей машиной, которую сейчас осваивают военнослужащие ИВ, стала инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Впервые она была апробирована в войсках Южного военного округа на специальном учении в августе 2020 года, а в прошлом году её применили в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».

Её разработали в АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» (входит в концерн «Техмаш»). ИСДМ схожа с реактивными системами залпового огня, поэтому подразделениям ИВ, оснащённым комплексами «Земледелие», были присвоены артиллерийские наименования.

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Особенность системы заключается в том, что она способна «засеять» минами до 15 га территории при дальности действия 15 км. Машина имеет 50 направляющих, которые выстреливают программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами. Как утверждает разработчик, у «Земледелия» нет аналогов в мире.

По словам Ставицкого, в настоящее время для нужд ИВ создаётся тяжёлый механизированный мост ТММ-7. В него интегрирована новая схема раскрытия, которая сокращает время оборудования переходов через водные преграды примерно в 1,5 раза.

Как уточняется в материалах Минобороны РФ, в ТММ-7 применяются современные лёгкие композитные материалы. Они позволили увеличить длину пролётного строения до 16 м и высоту опоры до 5 м.

Ещё одним перспективным проектом, который реализуется в интересах ИВ, является универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, смонтированная на узлах и агрегатах танка Т-72Б3. В войсках она должна заменить машину разграждения ИМР-3М и путепрокладчик БАТ-2, повысив мобильность подразделений военных инженеров.

Главное предназначение комплекса — обеспечение продвижения войск и выполнение инженерных работ в условиях огневого воздействия противника. Оборудование УБИМ способно разрушать бетонные и железобетонные конструкции и удалять повреждённую технику с пути движения.

  • Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ
  • © Минобороны России

Основным таранным орудием комплекса является отвал шириной 4,5 м, который сносит большинство преград. Помимо него, УБИМ оснащается гидравлическим молотом, а для отражения нападения диверсионных групп и уничтожения мин используется боевой модуль с 12,7-мм пулемётом.

«Новые виды вооружения инженерных войск — это прежде всего автономные комплексы, либо средства, обеспечивающие роботизацию выполнения задач машинами с экипажем. Таким образом сегодня проводятся разминирование, разведка, осуществляются оборонительные мероприятия», — говорит Юрий Дьяков.

«Свести потери к нулю»

Наряду с перевооружением происходит и совершенствование тактики применения ИВ. В частности, в последние годы на учениях инженерных войск отрабатывается выполнение штурмовых задач в городской черте. Части, предназначенные для выполнения таких функций, принято называть «инженерным спецназом».

Инженеры-штурмовики должны уметь освобождать здания, вести бои в замкнутых пространствах, преодолевать завалы, минные поля, укрепрайоны и иные препятствия, обеспечивая тем самым продвижение наземных войск.

«Появление штурмовых подразделений в инженерных войсках — совершенно оправданное возвращение к опыту ВОВ. Анализ современных боевых действий также говорит о том, что такие подразделения необходимы при непосредственном соприкосновении с противником», — пояснил Дьяков.

Дмитрий Корнев полагает, что магистральные направления развития инженерных войск РФ определяются характером современных вооружённых конфликтов.

«Наибольший прогресс, на мой взгляд, ощущается в тактике применения военных инженеров, под которую успешно адаптируются средства защиты и техника. Инженеры всегда выполняли опасную работу, но современная техника и вооружение, если мы, например, говорим о сапёрах, позволяют свести потери практически к нулю», — подытожил Корнев.

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