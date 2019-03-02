«Всегда стоял на принципах справедливости»: ушёл из жизни нобелевский лауреат по физике Жорес Алфёров

На 89-м году жизни скончался всемирно известный учёный, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров. По словам врачей, причиной смерти стала острая сердечно-лёгочная недостаточность. Алфёров занимался не только научной, но и общественной деятельностью: в 1995 году он стал депутатом Государственной думы и не покидал этот пост до своей кончины. Соболезнования родным и близким Алфёрова выразил президент России Владимир Путин, отметив огромный вклад учёного в развитие науки и его роль в жизни страны.

В возрасте 88 лет ушёл из жизни советский и российский учёный, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров. Об этом сообщила его супруга Тамара Дарская.

По словам главного врача больницы Российской академии наук Олега Чагунавы, причиной смерти стала острая сердечно-лёгочная недостаточность.

«Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23:40 мск», — цитирует его ТАСС.

Как заметил глава КПРФ Геннадий Зюганов, в последние несколько месяцев учёный находился в больнице — Алфёров был госпитализирован в ноябре 2018 года после сильного гипертонического криза. Зюганов также добавил, что незадолго до кончины Алфёров работал над составлением письма о развитии научной отрасли в стране, которое хотел направить на имя президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Я у него был в больнице, он долечивался. Должен сказать, мне казалось, всё обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки», — отметил Зюганов.

Жорес Алфёров был лауреатом Нобелевской премии по физике. Он получил награду в 2000 году вместе с американцем Гербертом Кремером за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике.

В 2001-м российский физик перечислил часть своей Нобелевской премии в благотворительный Фонд поддержки образования и науки, который сам и учредил.

В послужном списке учёного — множество других международных наград и премий, среди которых «Глобальная энергия» и золотая медаль им. А.С. Попова РАН.

Свои соболезнования в связи с кончиной Алфёрова выразил президент России Владимир Путин.

«Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твёрдую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Наука и общественная деятельность

Наукой, а конкретно электроникой, Алфёров увлёкся ещё в детстве. Окончив среднюю школу №2 в Минске с золотой медалью, он поступил в Белорусский политехнический институт, но спустя год перевёлся в Ленинградский электротехнический институт и с отличием окончил его по специальности «Электровакуумная техника».

После этого он приступил к работе в Ленинградском физико-техническом институте (в настоящее время Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН. — RT), где подключился к работе по созданию первых советских транзисторов и германиевых приборов. Подчеркнём, что в общей сложности Алфёров был автором свыше 600 научных работ, 50 изобретений и трёх монографий.

Труды учёного были оценены и отмечены государством. Алфёров — обладатель множества отечественных наград и премий, среди которых Ленинская и Государственные премии СССР и РФ, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, а также орден Александра Невского. Кроме того, учёный стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

За рубежом труды российского физика также не остались не замеченными. Он награждён орденами Почётного легиона (Франция), Ярослава Мудрого V степени (Украина), а также орденами Франциска Скорины и Дружбы народов (Белоруссия).

С 1990 по 2017 год Алфёров был вице-президентом сначала советской, а затем и Российской академии наук. С 2010-го стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково».

Помимо этого учёный занимался общественно-политической деятельностью, был депутатом Верховного Совета СССР, а позднее и Государственной думы РФ.

Жорес Алфёров во время заседания Госдумы РФ

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Никогда не оставался в стороне от людских проблем»

По мнению экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, Жореса Алфёрова можно назвать гордостью России.

«У нас не так много нобелевских лауреатов. Нужно гордиться именно такими людьми. Он всегда стоял на принципах справедливости, равенства и братства. Это очень тяжёлая утрата для нас и для всей страны», — заявил он в разговоре с RT.

Это невосполнимая потеря для научного сообщества РФ, добавил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«Он был невероятно отзывчивым человеком, с которым всегда было очень интересно общаться. Он никогда не оставался в стороне от людских проблем. К нему могли подойти и профессора, и обычные граждане — он всем и всегда был рад», — подчеркнул парламентарий.

Алфёров был «пламенным защитником» российской науки, используя для этого как академическую трибуну, так и Государственную думу, заметил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Жорес Иванович Алфёров был высшей, самой яркой точкой нашей науки. Это наш великий учёный по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всём мире», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников отметил, что Алфёров был патриотом, который не уехал из страны в 1990-е годы, хотя был бы востребован на Западе.

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«После долгих лет нахождения в комитете Госдумы по науке и образованию он вдруг неожиданно несколько месяцев назад решил перейти в комитет, который я возглавляю. Я тогда его спрашивал о причинах такого решения. И он сказал, что наше прошлое — это наше будущее. Первое, что он хотел сделать в комитете, — создать Академию наук в Евразийском экономическом союзе. Таким он был всегда. Половину своей Нобелевской премии в те тяжёлые годы он направил на развитие академического и образовательного института в Санкт-Петербурге. Сделал это без тени сомнения», — заметил собеседник RT.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, лучшей памятью об учёном стало бы такое же отношение к жизни, судьбе страны и народа, какое было у самого Алфёрова.

«Он всегда стремился защитить российскую науку, делал это честно и искренне. Он всегда переживал за Академию наук, находил возможность поддержать нас, когда это требовалось, в том числе и в ходе политических баталий. Он навсегда останется с нами, потому что у многих есть личное впечатление от общения с этим человеком, глубоко мыслившим и глубоко переживавшим происходящее в стране», — пояснил Новиков в беседе с RT.

Жорес Алфёров будет похоронен на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.