«Всегда был странный, но тихий»: что известно о десятикласснике, который принёс нож в московскую школу

Учащийся школы №1359 в московском районе Жулебино принёс на занятия нож. Подростка удалось обезоружить и изолировать от других школьников. Впоследствии его убедили сдаться и передали медикам. Десятиклассник, по словам сверстников, хорошо учился, но был необщительным и замкнутым. При этом, как заявляют одноклассники, он уже приносил в школу колюще-режущие предметы и даже «кидался ножницами в учителей». В Госдуме отметили, что оперативно разрешить опасную ситуацию позволила эффективная система безопасности в учебном заведении. При этом детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркнула, что необходимо разобраться в причинах инцидента и выяснить, можно ли было предсказать подобное развитие событий. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Учащийся школы №1359 в московском районе Жулебино принёс в учебное заведение нож и угрожал навредить себе.

Официальные представители столичного Департамента образования сообщили, что охранники школы конфисковали оружие у 16-летнего подростка. Остальных учеников эвакуировали — всего 565 человек.

«Учащийся десятого класса школы №1359 Даниил Г. пришёл в образовательную организацию с ножом. Охранник обнаружил опасный предмет и помог изолировать ребёнка. В незамедлительном порядке в школу были вызваны полиция, бригада скорой помощи и родители мальчика. Все дети эвакуированы из школы и находятся в безопасности. Ситуация под контролем», — приводит РИА Новости слова замглавы Департамента образования Москвы Павла Карпова.

Позже в результате переговоров с участием родственников подростка удалось убедить отказаться от намерения причинить себе вред​​​. Юношу передали медработникам, которые увезли его на «скорой». Молодого человека обследуют и окажут ему необходимую помощь.

На место происшествия также прибыли сотрудники Следственного комитета и приступили к изучению подробностей инцидента. По итогам ведомство примет процессуальное решение.

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«Он всегда был странный»

Учащиеся школы №1359 рассказали RT о поведении Даниила Г. до инцидента. По их словам, подросток, принёсший на занятия нож, был одиночкой и брал с собой опасные предметы не в первый раз.

«Он всегда был странный, но тихий. И лезвия в школу уже приносил, за ним ходили люди и забирали. Не знаю, что с ним было не так», — отметила ученица школы Люда.

Она добавила, что виновник инцидента хорошо учился и был почти отличником, но выглядел странно.

«Может быть, и правда какие-то проблемы были с головой. Cлухи ходили про проблемы в семье, но лично я с ним не общаюсь — не знаю», — сказала девочка.

Другие школьники также полагают, что инцидент с ножом может быть связан с состоянием здоровья подростка.

«У него аутизм, насколько я знаю. Из-за этого могло всё случиться», — считает ученик школы Дмитрий.

По словам учащихся, знакомых с Даниилом Г., после перехода в десятый класс подросток не общался ни с кем в школе.

«В девятом классе он мог заговорить, а в этом классе он вообще ни с кем не разговаривал. На уроках его спрашивают — он сидит молчит. Учителя двойки не ставили, относились лояльно», — рассказали школьники агентству Ruptly.

Учащийся по имени Кирилл также заявил, что в прошлом или позапрошлом году подросток «ножницами кидался в учителей или угрожал охраннику ножницами». При этом Даниил хорошо учился.

«Идеально знал физику. Учитель русского говорил, что он очень хорошо пишет сочинения», — отметил школьник.

Эффективная система безопасности

Источники ТАСС в правоохранительных органах назвали предварительной причиной инцидента плохие оценки, но позднее директор школы №1359 Галина Новикова опровергла эту информацию. Она также заявила, что ученик прежде не носил с собой оружие.

«Появившаяся в некоторых СМИ информация, что поступок Даниила Г. связан с неудовлетворительной успеваемостью, не соответствует действительности. Также не соответствует действительности информация, что ребёнок приносил нож в школу раньше. Мотивы поведения мальчика будут устанавливать специалисты», — приводит её слова РИА Новости.

Эффективная система безопасности в учебном заведении позволила оперативно разрешить опасную ситуацию, но направления для работы остаются, отметил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«Практически сразу ситуацию помог «снять» охранник. Мы видим, что определённая позиция в минусе — это работа школьного психолога. Не раз говорили о том, что надо развивать систему классного руководства, где классный руководитель будет внимательнее следить, снять нагрузку с учителей», — сказал Чернышов в беседе с RT.

По словам парламентария, во избежание подобных ситуаций работать следует не только с учениками.

«По тем данным, которые есть, мы видим, что ребёнок был замкнут, родители — в разводе, агрессивно общался с одноклассниками, где-то не хватило в том числе и работы с родителями», — считает депутат.

Подключить специалистов вовремя

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала принять срочные меры по предотвращению подобных ситуаций, в том числе при помощи подключения специалистов.

«На этот раз в ситуации ЧП все службы сработали оперативно. Но почему опять довели до «ножей»? Ничему не учимся, ждем «волшебных» мер, законов , что кто-то что-то где-то сделает, вместо того, чтобы оглянуться вокруг и услышать то, что рядом, подключить специалистов вовремя», — написала Кузнецова в своем профиле «ВКонтакте».

Омбудсмен подчеркнула, что необходимо разобраться в причинах инцидента и выяснить, можно ли было предсказать подобное развитие событий заранее.

«Мальчик передан правоохранительным органам в присутствии родителей. Теперь предстоит разобраться, что побудило молодого человека принести в школу нож, были ли предпосылки, тревожные сигналы», — приводит фрагмент её другого высказывания РИА Новости.

Омбудсмен добавила, что с участием экспертов и региональных уполномоченных «составлен план мероприятий по безопасности в общеобразовательных учреждениях, который представляет собой целый комплекс мер и сейчас находится на рассмотрении в правительстве РФ».

Об инциденте высказался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Слава богу, что там всё закончилось, всё уже благополучно разрешилось, он сдался. Но очевидно, что это тоже проблема как раз на стыке семьи и школы, и очевидно, что именно этим надо заниматься», — сказал премьер.

По факту инцидента в столичной школе возбуждено уголовное дело, сообщили в московском Следственном комитете.

«Подростку оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос о его госпитализации. На предмет халатности будут проверены должностные лица общего образовательного учреждения и иных компетентных органов. Также следователи проверят условия жизни юноши», — отмечается в сообщении.