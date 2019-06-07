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Вседозволенность - вот причина: Путин о торпедирующих "Северный поток - 2"
07 июня 2019, 17:39 • 113 • Политика
Путин заявил, что "Северный поток — 2" полностью отвечает национальным интересам участников. Однако есть те, кто в силу вседозволенности пытается торпедировать его.
В ходе своей речи на ПМЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что проект "Северный поток - 2" полностью отвечает национальным интересам всех участников. Как передает корреспондент "ФАНа", Путин уверен, что российский проект может "повысить энергобезопасность Европы". Кроме того, это дополнительные рабочие места для стран ЕС.
Если бы проект не отвечал интересам стран ЕС, никто бы в нем не участвовал, добавил Путин.
"Кто их насильно притащит? Пришли, потому что заинтересованы".
Президент России указал, что те, кто привык к "исключительности и вседозволенности", а также к тому, что по счетам платят другие, пытаются выставить "Северный поток - 2" в черном цвете, в том числе бесконечно торпедируют его, добавили "Народные новости".
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