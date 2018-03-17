«Все знают, но нигде не прописано»: в России может появиться моральный кодекс для депутатов

Моральный кодекс для депутатов может быть принят в России (текст документа есть в распоряжении RT). Предложение внедрить соответствующий свод правил в ближайшее время поступит на рассмотрение председателя Госдумы Вячеслава Володина. Кодекс будет носить рекомендательный характер. Отечественным парламентариям и членам их семей предлагают отказаться от частных перелётов бизнес-классом, демонстрации роскоши и отдыха за пределами страны. Также в документе будет уделено внимание навязчивым ухаживаниям на работе и во время деловых встреч.

В России может появиться кодекс, регламентирующий публичное поведение депутатов и членов их семей. С соответствующей инициативой (текст есть в распоряжении RT) к председателю Государственной думы Вячеславу Володину 19 марта планирует обратиться депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Предполагается, что в новый документ, который будет носить рекомендательный характер, войдёт целый ряд пунктов. Например, парламентариям и их близким родственникам посоветуют отказаться от дорогостоящих частных бизнес-перелётов, демонстрации роскоши в соцсетях и необоснованного использования своего служебного положения.

В предлагаемом документе уделено внимание и навязчивым ухаживаниям на работе и во время деловых встреч. Так, согласно одному из пунктов, депутат должен помнить и строго соблюдать этикет общения с коллегами другого пола: «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».

Автор инициативы Владимир Петров считает, что кодекс необходимо принять в связи с тем, что некорректное поведение избранников народа может негативно сказываться на репутации всей государственной власти.

«Контролирующие и надзорные органы зорко следят за точностью данных об имуществе как кандидатов, так и самих депутатов, о наличии судимостей и имуществе ближайших родственников. Такие меры, безусловно, положительно влияют на морально-этические качества депутатского состава. Однако до сих пор, к сожалению, мы слышим о случаях, когда тот или иной народный избранник или ближайший член его семьи своими действиями порочат свою репутацию и репутацию отечественного парламентаризма», — утверждает он.

Среди прочего депутатам посоветуют проводить свободное время и отпуск на российских курортах, например в Крыму, Сочи или на Кавказе. К тому же членам их семей напомнят о том, что не стоит лишний раз демонстрировать свою близость к власти.

Владимир Петров отмечает, что в случае одобрения инициативы список рекомендаций можно будет скорректировать или дополнить.

Моральный кодекс предлагается принять в виде внутреннего нормативного документа, ознакомиться с которым будут обязаны все депутаты.

Отдыхающие на пляже в Евпатории

РИА Новости

«Неплохо, если будет некий ориентир»

Максимум, что грозит парламентарию за некорректное поведение, — лишение права выступать на пленарных заседаниях, рассказал RT заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Иванов.

По его словам, пожаловаться на депутата может каждый, кого напрямую или косвенно задело высказывание или действие народного избранника. Между тем, констатирует он, несмотря на регулярные заседания комиссии — не реже двух раз в месяц, — подобные жалобы встречаются довольно редко. При этом, добавляет Иванов, принятие некоего свода правил было бы не лишним.

«Инициатива имеет право на существование, потому что уровень культуры у всех разный. Неплохо, если будет некий ориентир. Депутат не просто человек, он избран, ему оказано доверие, и он должен быть готов к самоограничениям. В публичном пространстве ему нельзя допускать ситуаций или высказываний, которые шокируют и оскорбляют, из-за которых и о нём, и о всей Госдуме складывалось бы негативное впечатление. Все это знают, но нигде это не прописано», — заметил собеседник RT.

При этом он подчеркнул, что считает излишним предложение распространять действие морального кодекса на членов семей депутатов.

Международный эксперт по протоколу и этикету Альбина Холгова, напротив, считает, что, если жёны и дети народных избранников будут вести себя скромнее и не станут вывешивать в соцсетях фотографии из путешествий, это не только поможет соблюсти общепринятые правила приличия, но и пойдёт на пользу карьере депутатов.

«Человек, настроенный на серьёзное политическое будущее, должен волноваться о том, как его воспринимают, что о нём думают избиратели. Очевидно, что нескромное поведение негативно сказывается на репутации. Даже если в демонстрации роскоши замечены родственники, тень всё равно падает и на парламентария», — говорит Холгова.

Между тем самый большой удар по имиджу депутатов, утверждает она, могут нанести обвинения в домогательстве. Поэтому очень важно в процессе общения с коллегами и во время рабочих встреч строго соблюдать деловой этикет.

«В моральном кодексе прежде всего необходимо прописать запрет на прикосновения. Не стоит стараться даже приобнять коллегу. Никаких смелых жестов. Недопустимы и комплименты относительно внешности. Максимум, что можно сказать, — «Вы прекрасно сегодня выглядите!». Комплименты по поводу красивых ног и глаз должны попасть под полный запрет», — отмечает она.

Инициативу собрать все правила в единый документ Холгова считает правильной. По её мнению, если все будут придерживаться единых норм, это избавит женщин от навязчивого внимания, а мужчин — от беспочвенных обвинений.

Закон о дискриминации

Чтобы не допустить сексуальных домогательств на работе, в том числе и в стенах Госдумы, необходимо подробно прописать, что именно является домогательством, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она утверждает, что скоро в стране появится соответствующий закон.

«Рабочая группа сейчас готовит закон о гендерном равенстве в трудовых отношениях, в котором предполагается прописать все виды дискриминации: по внешнему виду, возрасту, полу, публичные высказывания, унижающие честь и достоинство, которые у нас позволяют себе официальные лица. Это и сексуальное домогательство на рабочем месте с использованием служебного положения», — пояснила она.

При этом Пушкина напомнила, что вопрос о необходимости подготовки подобного документа обсуждается с 2012 года. Но пока все попытки принять его успехом не увенчались. Последний раз, уточняет парламентарий, правовое управление нижней палаты раскритиковало предложенный документ.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

РИА Новости

В целом идею ввести моральный кодекс парламентарий поддерживает, но уточняет, что вариант, предложенный Владимиром Петровым, нужно доработать. В частности, Пушкина не согласна с пунктами, где рекомендуется отказаться от частных перелётов бизнес-классом и отдыхать исключительно на российских курортах.

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов раскритиковал инициативу создания кодекса для депутатов. Он считает, что вполне достаточно общепринятых этических норм, которые и так в большинстве своём соблюдаются.

«Достаточно тех мер, которые существуют. Тем более нет смысла в документе, носящем исключительно рекомендательный характер», — говорит депутат.