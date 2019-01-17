″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″: Развязавший войну в Донбассе Порошенко заговорил о мире

Президент Украины Пётр Порошенко уже вовсю начал проводить собственную агиткампанию. На этот раз он, развязавший войну в Донбассе, внезапно заговорил о мире. ″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″, - заявил в соцсетях Порошенко, говоря о том, какой мир будет ″на условиях России″ и какой - ″с учетом национальных интересов″ Незалежной.

В преддверии президентских выборов на Украине ее действующий лидер Пётр Порошенко снова разыгрывает миротворца. У себя в соцсетях он, развязавший в 2014 году кровопролитную гражданскую войну в Донбассе, внезапно заговорил о мире.

Правда, заявил о нем со стороны наблюдателя, указав на то, что ″сейчас перед выборами нам снова все обещают, что они принесут мир″.

Любопытный момент, себя он к этим кандидатам не относит, подчеркивая, что те люди, о которых он говорит, ″могут принести только поражение и капитуляции″.

″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″, - уверен Порошенко, говоря о том, какой мир будет, по его мнению, ″на условиях России″ и какой - ″с учетом национальных интересов″ Незалежной.

″Потому поражение, капитуляция и сдача Украины - есть мир на условиях России, - объясняет украинский президент. - Победа, возвращения украинской территории и украинских ″пленников Кремля″ домой, выход на наши границы - это мир с учетом национальных интересов Украины″.