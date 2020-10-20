«Все ждут массовой вакцинации»: в России выявили 16 319 случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки были выявлены 16 319 новых случаев коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян минимизировать социальные контакты и соблюдать профилактические меры, чтобы выиграть время до начала массовой вакцинации. В свою очередь, производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» компания «Р-Фарм» сообщила, что масштабная вакцинация россиян может начаться уже в конце ноября. Тем временем российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия намерена вывести на международный рынок и другие разработанные в стране вакцины, помимо «Спутник V».

В России за последние сутки были выявлены 16 319 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 4 999 — в Москве.

«В Москве госпитализированы 1245 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 323 человека», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За минувшие сутки в стране 9 704 человека выздоровели, 269 пациентов скончались (из них 49 человек — в столице).

Таким образом, общее число зафиксированных в России случаев COVID-19 достигло 1 431 635, за всё время умерли 24 635 человек, 1 085 608 выздоровели.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в стране сделали 374 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрений на заболевание COVID-19 остаются 316 569 человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян минимизировать социальные контакты и тщательно соблюдать профилактические меры, чтобы выиграть время до начала массовой вакцинации от коронавируса.

Министр отметил, что правительство предпринимает все необходимые меры для победы над пандемией, однако профилактические меры на данный момент являются ключевым методом.

«Нам нужно сейчас выиграть определённое время. Вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты. Мы должны прийти к варианту доступа вакцины для всех, но при этом нам нужно выиграть время», — заявил министр во вторник на на Московском международном форуме инновационного развития — 2020.

Он добавил, что сейчас уже начался выпуск первых промышленных серий вакцин.

«Конечно же, все ждут массовой вакцинации и это один из элементов, как мы сможем победить коронавирусную инфекцию. Промышленность адаптировала свои производственные мощности», — отметил Мурашко.

Производитель вакцины от коронавируса «Спутник V» компания «Р-Фарм» сообщила, что масштабная вакцинация россиян может начаться уже в конце ноября.

«По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — уточнил генеральный директор компании Василий Игнатьев.

По его словам, в настоящий момент в масштабирование производства препарата вовлечены пять производственных площадок.

РИА Новости

© Павел Львов

В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот уже поступили тысячи доз вакцины «Спутник V».

«Медики в «красной зоне» ею вакцинируются. Многие тысячи уже поступили в гражданский оборот», — цитирует его РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя ситуацию с коронавирусом, отметил, что Россия ведёт борьбу с распространением инфекции системно, «без рывков и шоков».

«У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение. И мы гордимся тем, что первая в мире вакцина против коронавируса, она российская», — сказал он.

Он добавил, что Россия планирует вывести на рынок и другие такие вакцины.

«Это доказывает то, каким огромным потенциалом обладает наша наука. За короткое время создан конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка», — подчеркнул премьер.

Тем временем заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что, несмотря на рост ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции, у медицинской системы Москвы есть необходимый запас прочности, что позволяет вводить более мягкие ограничения, чем в весенний период.

«Несмотря на цифры, похожие на весенние — к сожалению, пока медленно, но приближаемся — мы понимаем, что у нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда, который позволяет нам вводить ограничения более медленными темпами», — заявил Ефимов на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

Кроме того, он подчеркнул, что столичные власти не рассматривают вариант закрытия промышленных предприятий в городе.

«Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы вариант их закрытия не рассматриваем вообще, потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что проводит исследование по оценке генома коронавируса. Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко пояснила, что обработка больших баз данных в отношении секвенирования геномов вируса позволяет не только судить о происхождении вируса, но и принимать на основании этих данных решение о соответствующих противоэпидемических мерах — «открывать или закрывать сообщение с определенными странами и сообщение внутри страны».