«Все ждут чьей-то отмашки»: пациенты с муковисцидозом борются за дорогое лекарство

Пациенты, врачи и благотворительные фонды обратились с открытым письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить взрослых россиян с муковисцидозом в перечень получателей помощи от фонда «Круг добра», в частности обеспечить их дорогостоящим таргетным препаратом «Трикафта». Ранее фонд объявил, что с 2022 года начнёт закупать лекарство для детей от шести лет вне зависимости от тяжести заболевания. До декабря прошлого года препарат назначался самым тяжёлым пациентам и только с 12 лет. Вместе с тем и взрослые пациенты, и родители детей с муковисцидозом жалуются, что препарат им не выдают, несмотря на назначения федеральных медицинских центров и соответствующие судебные решения.

Муковисцидоз — тяжёлое генетическое заболевание, которое сопровождается нарушением функций желёз внешней секреции. В России, по данным Минздрава, такой диагноз имеют около 4 тыс. человек.

Первые препараты таргетной терапии, то есть лекарства, которые корректируют дефектный белок, ответственный за развитие болезни, появились десять лет назад. С тех пор создано четыре таких лекарства.

Одно из них, «Оркамби», зарегистрировано в РФ, но оно действует только на одну генетическую мутацию, вызывающую муковисцидоз. Не зарегистрированный в России препарат «Трикафта» на данный момент считается самым передовым: он работает в отношении порядка 177 мутаций и может помочь 90% больным муковисцидозом. Как и многие инновационные таргетные препараты, лекарство дорогостоящее: месячная доза стоит около 2 млн рублей.

В мае прошлого года благотворительный фонд «Круг добра» принял решение включить в перечень заболеваний, лечение которых финансируется из средств фонда, наиболее тяжёлые формы муковисцидоза и закупать «Оркамби» и «Трикафту» для детей, которым показаны эти препараты. В декабре 2021 года были расширены критерии: если раньше врачи могли рекомендовать «Трикафту» детям с 12 лет, то теперь его получают пациенты с шести лет, также были сняты ранее действовавшие ограничения по тяжести заболевания.

Вместе с тем «Трикафтой» дети с муковисцидозом обеспечиваются неравномерно, говорят родители маленьких пациентов. Так, Иван, сын москвички Марины Рыбалкиной, теперь подходит под расширенные критерии «Круга добра», однако она не может отправить заявку в фонд или получить заключение федерального консилиума.

«Фонд видит мою заявку на «Госуслугах», но не может взять их в работу, потому что нужно, чтобы им её передал Департамент здравоохранения. Федеральный консилиум будут проводить только под запрос от Морозовской больницы, а она это сделает только после приказа Департамента здравоохранения, — рассказывает москвичка. — Департамент здравоохранения по неизвестным причинам не делает ничего из этого вот уже два месяца. Я отправила жалобы в Росздравнадзор, прокуратуру и СК. Все ждут чьей-то отмашки, и я надеюсь, что кто-нибудь уже помашет наконец, чтобы дети получили жизненно необходимые им лекарства».

«Всю жизнь слышали отказы»

История Евы Воронковой прогремела на всю страну. У девочки была тяжёлая смешанная форма муковисцидоза, при которой страдают и лёгкие, и кишечник. При этом в родном городе Евы нет специалиста по лёгочной форме муковисцидоза, поэтому родители нашли для дочери врача в Москве и регулярно возили её для осмотра в столицу. «Всю жизнь мы слышали от чиновников сплошные отказы. В покупке дорогостоящих антибиотиков, других необходимых лекарств. Даже новую кишечную стому местный Минздрав купил только через год и совершенно не ту, что требуется», — рассказывает папа Евы Роман Воронков.

Отказано Еве было и в приобретении «Трикафты», хотя федеральный консилиум ещё в апреле 2021 года назначил ей этот препарат по жизненным показаниям. Родители девочки обратились в суд и в сентябре выиграли его с немедленным исполнением. Однако региональный Минздрав, по словам Романа, даже не объявил соответствующий аукцион ни в тот месяц, ни в последующие.

Фарит Ахмадуллин, адвокат, представляющий интересы семьи Воронковых, добавляет, что ведомство могло бы закупить препарат в экстренном случае при угрозе жизни и здоровью, не объявляя аукцион. «Минздрав этой возможностью не воспользовался», — констатирует он.

19 ноября состояние Евы стало резко ухудшаться, её родители приняли решение о срочной госпитализации дочери. Роман Воронков позвонил в Минздрав, там его отправили в скорую. В скорой, по его словам, сказали, что с таким не могут помочь, и отправили в медицину катастроф. В медицине катастроф ответили, что сначала девочку должны госпитализировать для осмотра врача, и только потом будет принято решение, отправлять ли её в Москву или нет — таков их регламент. В частных клиниках не было свободного реанимобиля, продолжает Роман, в итоге один из благотворительных фондов пригнал автомобиль из Москвы. Девочку отвезли в столичную больницу. Более того, там удалось найти дозу «Трикафты» и ввести её, но было уже слишком поздно. 20 ноября 2021 года девочка умерла.

Родители девочки уверены, что если бы местный минздрав не тянул время, девочку можно было бы спасти. «С нами до сих пор не связался никто из медиков или чиновников, даже чтобы выразить соболезнования», — говорит Роман.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Адвокат Фарит Ахматуллин считает, что дело следует переквалифицировать по более тяжкой статье, «Причинение вреда по неосторожности». «За халатность полагается только штраф, то есть чиновники не будут бояться и дальше совершать такие поступки, — говорит он. — Родители собираются подавать в суд в связи с необеспечением лекарственными препаратами и тем, что органы исполнительной власти проигнорировали решение суда. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Лекарства взаймы

Ещё сложнее ситуация с обеспечением таргетными препаратами взрослых пациентов, которые пока что не могут рассчитывать на помощь «Круга добра». Один из них — 19-летний Илья Поспелов из Дзержинска. 7 февраля должно состояться судебное заседание по иску, который он подал в отношении минздрава. Ведомство не обеспечивает его «Трикафтой», несмотря на то, что на руках у молодого человека есть соответствующее решение федерального консилиума. По его словам, юристы дают хорошие шансы на победу. Однако пока суд не выигран, Илье приходится искать средства на покупку дорогостоящего лекарства самостоятельно.

«В октябре состояние здоровья стало резко ухудшаться. Я подхватил синегнойную палочку, а при муковисцидозе это очень опасно. Начала падать функция лёгких, сатурация, дышал через маску. В какой-то момент подумал, что всё, это конец», — рассказывает молодой человек.

Илья сделал пост в Instagram, где объяснил свою ситуацию — по его словам, «без особой надежды». Но за короткое время Поспелову удалось собрать средства и купить «Трикафту» на несколько месяцев. Часть препарата он вернул девушке, которая давала ему таблетки взаймы, когда лекарства самого Ильи были на исходе: «Стало значительно лучше, мне теперь не нужен кислород, я даже на пятый этаж могу сам подняться по лестнице, а до этого не мог встать без одышки».

Илья Поспелов добавляет: «Это мне ещё повезло жить в области. Я слышал, что в Москве «Трикафту» получить просто невозможно». Действительно, многие представители пациентского сообщества называют ситуацию по обеспечению лекарствами людей с муковисцидозом в Москве одной из худших по стране. «Весной 2020 года в Москве появился городской врачебный консилиум, куда вошли три специалиста без компетенции по муковисцидозу. Больные приходили к ним с решениями федеральных консилиумов по обеспечению лекарствами, а на городском их отменяли», — рассказывает председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «На одном дыхании» Ирина Дмитриева.

По её словам, вместо того, чтобы назначит или подтвердить назначение «Трикафты», пациентам предлагается сделать пересадку лёгких, хотя от операции больше рисков. Ирина Дмитриева полагает, что таким образом департамент здравоохранения пытается свалить расходы на федеральный бюджет, поскольку трансплантация оплачивается именно оттуда.

В августе 2020 года при ГКБ № 67 им Л.А. Ворохобова был создан городской орфанный центр. При этом, по словам Ирины Дмитриевой, специалисты центра не обладают достаточной квалификацией по орфанным заболеваниям, включая муковисцидоз. Чтобы пациент мог податься на врачебную комиссию, которая уполномочена назначить таргетный препарат, он должен сначала лечь в орфанный центр.

«В центре больные содержатся вместе в одной палате, у них нет раздельных душевых. Для пациентов с муковисцидозом любая внутрибольничная инфекция может стать фатальной. Поэтому многие отказываются ехать в орфанные центры, но даже те, кто согласились на это рисковое мероприятие, всё равно получают отказы. Это идёт в нарушение всех клинических рекомендаций. Больные с муковисцидозом должны быть изолированы от остальных», — подчёркивает представитель фонда «На одном дыхании».

«Одна пациентка, обратившаяся ко мне, трижды лежала в этом центре, у неё есть два или три назначения федерального центра, что препарат необходим по жизненным показаниям. В итоге было решено, что применение препарата нецелесообразно. Выглядит это так, будто департамент создал специальное учреждение именно для отказов в терапии», — в свою очередь, говорит адвокат Фарит Ахмадуллин. Он также добавляет, что в законе не прописана обязанность госпитализации в орфанный центр, поэтому отказывать на этом основании в прохождении комиссии нельзя.

«Обеспечиваются в полном объёме»

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили RT, что лекарственное обеспечение взрослых пациентов с муковисцидозом осуществляется в полном объёме, в том числе и не зарегистрированными на территории РФ препаратами.

«В новом центре к каждому пациенту применяется индивидуальный подход, учитывающий все особенности течения заболевания. К работе привлекаются главные внештатные специалисты по соответствующим специальностям и ведущие эксперты-врачи и научные работники в каждой конкретной области, — говорится в ответе ведомства. — Что касается госпитализации, подчёркиваем, все пациенты с муковисцидозом лежат по одному в палате или с сопровождающим их родственником, госпитализация двух пациентов в одну палату не допускается».

Как уточнили в пресс-службе департамента, совершеннолетним пациентам центра назначался в том числе и препарат «Трикафта». «Практически по всем незарегистрированным препаратам нет опыта применения, поэтому крайне важно понимать, что польза от предполагаемого для назначения препарата будет кратно превышать потенциальный вред или неэффективность его применения», — добавили в ведомстве.

Назначение лекарственных препаратов по конкретным торговым наименованиям, не входящим в стандарты лечения, осуществляется строго по решению врачебной комиссии, отмечается в ответе департамента: «На лечащем враче лежит ответственность по лечению пациента, он имеет право принимать или не принимать рекомендации иных специалистов, полученных в том числе в качестве консультации в федеральных учреждениях здравоохранения. В большинстве случаев, решая вопрос о лекарственной терапии, комиссия института неврологии основывается исключительно на медицинских документах без проведения широкого комплекса обследований состояния пациента».