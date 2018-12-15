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Все заявления о блокировке в России интернета — от злости или глупости: Луговой о поправках в закон "О связи"
15 декабря 2018, 21:54 • 54 • Политика
Законопроект, предлагающий внесение поправок в закон "О связи", предусматривает создание в России собственной серверной инфраструктуры для хранения информации, потому что в настоящее время большинство серверов, на которых располагаются российские сайты, находятся в США или Европе, что делает Рунет слишком уязвимым, рассказал депутат Андрей Луговой.
Один из авторов законопроекта, предлагающего внести изменения в закон "О связи", депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с корреспондентом информагентства "Nation News" объяснил, как изменится работа Рунета после принятия поправок. По его словам, главная задача внесенного на рассмотрение в Госдуму законопроекта состоит в минимизации внешнего влияния на работу интернета в России.
Политик отметил, что со стороны США последние пять лет наблюдаются очень агрессивные действия, поэтому необходимость поправок в закон "О связи" в настоящий момент очевидна. Большинство корневых серверов, на которых располагаются российские сайты, находятся сейчас в США или Европе, поэтому западные страны при желании могут легко лишить к ним доступ, объяснил Луговой, заявив, что именно поэтому сейчас в России планируется создать собственную инфраструктуру, на которой бы дублировалась вся информация. Депутат особенно подчеркнул, что законопроект не предусматривает никаких блокировок иностранных ресурсов.
"Все заявления о том, что мы хотим заблокировать в России интернет — от злости, либо от глупости и некомпетентности", - заявил Луговой.
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